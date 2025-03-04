Март спешит. Когда температура в Киеве поднимется до +16 градусов

4-6 марта принесет в столицу постепенное повышение температуры и ветры

В течение вторника-четверга температура в Киеве повысится еще на несколько градусов, однако ветер в эти дни не завершится. Его сила местами может достигать 13 м/с.

Самым ветреным днем ожидается вторник. Между тем, самая высокая температура предполагается в четверг, как спрогнозировали в Meteofor.

Вторник, 4 марта, обещает быть сплошь облачным, но сухим. Воздух днем прогреется до +8 градусов, а ночью остынет до +3 градусов. В течение утра-вечера ожидаются сильные порывы ветра — 11-13 м/с.

Следующий день, 5 марта, также должен быть преимущественно облачным. Осадков не прогнозируется. Дневная температура вырастет до +11 градусов, а ночью опустится до +5 градусов. В течение всех суток сила ветра будет колебаться в пределах свежих-сильных 10-12 м/с.

А вот в четверг, 6 марта, хотя город порадует солнечная и теплая погода, но ветры не утихнут, ведь с ночи и до самого позднего вечера их сила будет достигать свежих 9 м/с- сильных 12 м/с. В то же время, температура в дневное время вырастет до +16 градусов, а ночью упадет до +7 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что потепление ожидается не только в столице Украины. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, где предполагается до +11 градусов.