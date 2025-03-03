Весна принесе у Київ не лише потепління. Синоптики попереджають про небезпечне явище

Не варто в ці дні ходити біля кущів чи дерев, з яких може відірватись гілля

Цими днями погода у Києві прогнозується хмарною, сухою, але вітряною. Місцями сила вітру може сягати сильних 11 м/с і він вируватиме протягом всієї доби.

Температура у денний час у понеділок-середу коливатиметься в межах +4…11 градусів. Вночі ж показники перебуватимуть в коридорі 0…+5 градусів, як повідомили у Meteofor.

Протягом понеділка, 3 березня, містянам не варто очікувати на сонячну погоду. Опадів не прогнозується. Денна температура виросте до +3 градусів, а вночі зафіксувалась біля 0. Свіжі пориви вітру передбачаються вранці-ввечері — 8-9 м/с.

Наступного дня, 4 березня, передбачається переважно хмарність. Дощів чи снігу не буде. Показники на термометрах у денний час сягнуть +9 градусів, а вночі опустяться до +3 градусів. Протягом всього вівторка вируватимуть свіжі-сильні вітру 8-11 м/с.

У середу, 5 березня, небо також буде у полоні хмар. Опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється ще більше — до +11 градусів, а вночі — до +5 градусів. Упродовж доби пориви вітру триматимуться на рівні 11 м/с, тобто вони будуть сильними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деякі області України у березні завітає суттєве потепління. Синоптики прогнозують, що показники можуть сягнути +20 градусів.