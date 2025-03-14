Які періоди зараховують до страхового стажу в Україні

Зміни у правилах зарахування років до стажу відбулись ще у 2004 році

Аби вийти на пенсію, українцям необхідно напрацювати норму страхового стажу. Однак варто бути уважним, адже до нього можуть не додати певні періоди.

Які періоди безробіття або праці вносяться до страхового стажу, пояснили у "Кадровик-01". Згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" зміни стосуються періодів після 2004 року.

Тож, з 2004 року час:

навчання в училищах, вищих, середніх та інших закладах освіти не зараховується до страхового стажу;

вагітності та пологів, а також відпустки по догляду за дитиною до 3 років зараховується до стажу, не зважаючи на те, чи була жінка працевлаштована;

роботи підприємцем зараховується до стажу і залежить від суми сплачених внесків;

ув'язнення зараховується до стажу, якщо було укладено договір про добровільне страхування, що своєю чергою залежить від суми сплачених внесків;

роботи за ЦПД зараховується до стажу залежно від суми сплачених внесків;

безробіття до стажу не вноситься, якщо особа перебувала на обліку в центрі зайнятості як безробітна без отримання допомоги по безробіттю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого з пенсіонерів можуть забрати частину виплати.