Какие тайны скрывает жуткий склеп в киевском парке и как его найти (фото)

Об этом месте знают единицы

Кирилловское кладбище в Киеве, которое расположено на территории одноименной рощи в Подольском районе, является одним из старейших в столице. Оно давно заброшено и практически полностью забыто современниками, однако в глубине этого древнего некрополя находится мрачный склеп из серого камня, который частично сохранился до наших дней.

Здесь были захоронены братья Качковские, старший из которых — Петр Эразмович Качковский — видный киевский хирург, скончался при странных обстоятельствах, а причину его смерти так и не смогли установить.

"Телеграф" расскажет читателям историю склепа Качковских и укажет место, где его можно найти.

Загадочная смерть Петра Качковского и строительство мрачного склепа

Петр Эразмович Качковский родился в 1863 году. В 1890 году он получил медицинское образование и в 1908 году открыл собственную хирургическую лечебницу имени доктора Качковского на Мало-Владимирской улице, 33 (современная улица Гончара).

Качковский оперировал как состоятельных пациентов, так и людей без гроша в кармане. Он был консультантом больницы для чернорабочих и хирургического отделения Кирилловских богоугодных заведений, бесплатно оказывал помощь детям в благотворительной амбулатории, лечил заключенных. Качковский был талантливым хирургом, которого знали и уважали коллеги и жители города.

В апреле 1909 года Качковский рискнул с высокой температурой поехать в тюрьму, где провел операцию. Вернувшись в свою лечебницу, он почувствовал себя плохо и слег. Через несколько дней Петра Эразмовича не стало.

Интересно, что талантливого хирурга не смогли спасти лучшие медики, которые собрали консилиум и предположили, что у Качковского аппендицит, осложненный тазовым нагноением.

Хирурга уложили на операционный стол и сделали ему разрез брюшины с правой стороны, но патологии там не оказалось. Растерявшиеся врачи быстро наложили швы и провели разрез левой подвздошной впадины, однако и там ничего подозрительного не было…

На следующий день началась агония и Качковский скончался.

По желанию родственников Качковского в сосуды тела ему был влит бальзамирующий раствор формалина, поэтому вскрытие производилось второпях и причину его смерти установить так и не удалось.

Три года спустя на могиле Петра Качковского построили склеп, в котором был погребен также его брат — рано умерший студент-юрист Антон Качковский.

К сожалению, память о докторе Качковском теперь хранит только мрачный склеп в Кирилловской роще, который практически полностью разрушен.

На данный момент склеп разграблен и осквернен вандалами, а в медальоне на стене с трудом угадывается погрудное изображение распятого Спасителя…

Где найти склеп Качковских

Адрес: Кирилловская роща

Напомним, в Киеве есть заброшенное таинственное Иорданское кладбище. Этот частично сохранившийся некрополь является одним из старейших в столице, а первые захоронения появились здесь еще во времена татаро-монгольского ига.

Сегодня сохранившиеся захоронения на Иорданском кладбище выглядят достаточно пугающе, ведь на табличках уже не видно имен, а покосившиеся кресты и надгробия заросли кустарниками и деревьями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит одна из самых помпезных и загадочных могил на Байковом кладбище. Само надгробие поражает своим масштабом. Памятник выполнен в форме ложа, на котором как будто уснула красивая женщина, а над ней видно ангела. Выглядит такой мемориал просто впечатляюще.