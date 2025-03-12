Жити у Києві чи передмісті? Де вигідніші тарифи на комунальні послуги

Київ vs передмістя — справжня ціна комфорту

Обираючи між столицею та її околицями люди шукають оптимальний баланс між комфортом, доступністю та фінансовою доцільністю. Найгостріше стоїть питання вартості житла та його обслуговування. Якщо з ціною на квартири все зрозуміло, Київ дорожчий, то комунальні послуги — інше питання. "Телеграф" розбирався, скільки зараз коштують основні комунальні послуги в столиці та передмісті.

Життя у столиці: переваги та недоліки

Київ, безумовно, має розвинену інфраструктуру та зручності, які важче знайти в області. Ціни на опалення в багатоквартирному будинку коливаються 1 952 — 2 117 грн/Гкал (вартість за лютий з урахуванням коригувального коефіцієнта), холодна вода та водовідведення обійдуться приблизно 30,38 грн /м.куб. та ще 40-47 грн на місяць абонплата. До розрахунку варто додати обслуговування будинку — 12-15 грн за кв.м. площі.

Передмістя: економія чи ілюзія?

Передмістя здається привабливішим варіантом для тих, хто шукає економії. Розглянемо, наприклад, Вишневе, де тарифи (станом на 12 березня 2025 року) на обслуговування житла зросли, як і нещодавно в Києві. Опалення тут дешевше, ніж у столиці — 1922,8 грн/Гкал, водопостачання та водовідведення дорожчі — 49,6 грн/м.куб. та 17,3 грн/м.куб. відповідно. Навіть обслуговування будинків тут дорожче, аніж у Києві — від 17,4 до 19 грн за кв.м. площі.

Тарифи у Вишневому Київської області

Варто додатково замислитися над прихованими витратами. Щоденні поїздки до Києва на роботу можуть коштувати чимало. Чи перекриє різниця оренди цю суму — питання для індивідуального підрахунку.

"Телеграф" вже розповідав, що вартість проїзду автобусами з області суттєво зросла в Києві. Але не тільки столиця зіткнулась із подорожчанням транспорту — це відбувається в різних містах країни.