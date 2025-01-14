Скільки коштує оренда квартири в Києві та в якому районі є доступне житло

Актуальна інформація для тих, хто шукає житло у столиці

Вартість оренди квартир в Києві, незважаючи на атаки дронів і ракет, продовжує залишатися на досить високому рівні. Ріелтори зазначають, що ціна орендованого житла в столиці за 2024 рік зросла в середньому на 25-35%.

При цьому в деяких районах столиці житло подорожчало одразу на кілька тисяч гривень, а найдешевші варіанти миттєво зникають із сайтів із пошуку житла. Найбільше ж зростання цін фіксується на оренду двокімнатних квартир. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Подорожчання нерухомості в умовах війни — феномен, що має кілька причин. Так, більші можливості для самореалізації та відносна безпека Києва приваблюють українців з більш неспокійних областей і це здорожує оренду.

Загалом, ціна на оренду квартири в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.

Так, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 17 тисяч гривень. За минулий рік вартість оренди однокімнатної квартири у столиці зросла на 35%.

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (34 400 гривень), Шевченківському (23 000 гривень) та Голосіївському (18 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (13 500 гривень), Святошинському (13 000 гривень) та Деснянському (9 000 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 23 тисячі гривень на місяць. За 2024 рік ціна на оренду двушки у столиці зросла на 33%.

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру в Печерському (45 800 гривень), Шевченківському (29 200 гривень), Голосіївському (27 000 гривень) і Солом'янському (20 000 гривень) районах Києва.

Середні ціни на 2-кімнатне житло спостерігаються в Оболонському (18 000 гривень) та Дарницькому (18 000 гривень) районах столиці.

Найдоступніші для оренди двушки представлені у Святошинському (16 000 гривень), Дніпровському (15 000 гривень) та Деснянському (11 000 гривень) районах.

Ціна ж на оренду трикімнатної квартири в Києві становить 38-40 тисяч гривень на місяць. За останній рік вартість такого житла злетіла на 35%.

Найдорожче трикімнатне житло здається у Печерському (72 900 гривень), Шевченківському (45 800 гривень) та Голосіївському (37 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж варіанти можна знайти в Дніпровському (24 000 гривень), Дарницькому (20 000 гривень), Святошинському (18 000 гривень), а також у Деснянському (14 000 гривень) районах.

Згідно з інформацією із сайту ЛУН у грудні значно зріс попит на квартири. В середньому квартиру орендують за сім днів з моменту публікації оголошення.

Однак найдоступніші варіанти, за словами фахівців, не затримуються на профільних ресурсах і кілька годин.

При цьому Київ входить до трійки міст із найдорожчою орендою житла в Україні. Серед лідерів також Львів та Ужгород.

Нагадаємо, у Києві здають в оренду Vip-котедж з обсерваторією, концертним залом та більярдом. Будинок збудований у класичному стилі з червоної цегли і має площу 913 квадратних метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом здають в оренду скляний будинок у стилі "Сутінків". У будинку є капсульне бомбосховище та величезний оглядовий майданчик з видом на Київське море.