Жить в Киеве или пригороде? Где выгоднее тарифы на коммунальные услуги

Киев vs пригород — настоящая цена комфорта

Выбирая между столицей и ее окрестностями, люди ищут оптимальный баланс между комфортом, доступностью и финансовой целесообразностью. Остро стоит вопрос стоимости жилья и его обслуживания. Если с ценой на квартиры все понятно, Киев дороже, то коммунальные услуги – другой вопрос. Телеграф разбирался, сколько сейчас стоят основные коммунальные услуги в столице и пригороде.

Жизнь в столице: преимущества и недостатки

Киев, безусловно, обладает развитой инфраструктурой и удобствами, которые труднее найти в области. Цены на отопление в многоквартирном доме колеблются от 1 952 до 2 117 грн/Гкал (стоимость за февраль с учетом корректирующего коэффициента), холодная вода и водоотвод обойдутся примерно 30,38 грн /м.куб. да еще 40-47 грн в месяц абонплата. К расчету следует добавить обслуживание дома – 12-15 грн за кв.м. площади.

Пригород: экономия или иллюзия?

Пригород кажется более привлекательным вариантом для ищущих экономии. Рассмотрим, например, Вишневое, где тарифы (по состоянию на 12 марта 2025 ) на обслуживание жилья выросли, как и недавно в Киеве. Отопление здесь дешевле, чем в столице – 1922,8 грн/Гкал, водоснабжение и водоотвод дороже – 49,6 грн/м.куб. и 17,3 грн/м.куб. соответственно. Даже обслуживание домов здесь дороже, чем в Киеве – от 17,4 до 19 грн за кв.м. площади.

Тарифы в Вишневом Киевской области

Следует дополнительно задуматься над скрытыми затратами. Ежедневные поездки в Киев на работу могут стоить немало. Перекроет ли разница аренды эту сумму вопрос для индивидуального подсчета.

"Телеграф" уже рассказывал, что стоимость проезда автобусами из области существенно выросла в Киеве. Но не только столица столкнулась с подорожанием транспорта – это происходит в разных городах страны.