Коли точно добудують метро на Виноградарі: з'явилася ще одна "остаточна" дата

Нестандартний підхід дозволить побудувати метро у щільній забудові

У Києві триває будівництво метро на житловий масив Виноградар. Завершити робити мають у першому кварталі 2027 року.

Про це повідомив головний інженер КП "Київський метрополітен" Арсен Ісаков в ефірі телеканалу "Київ 24". За його словами, було прийнято унікальне інженерне рішення — двоповерховий тунель.

Це перший в Україні тунель такого формату, і його спорудження стало вимушеним кроком через щільну міську забудову.

Тунелі спочатку будуються у звичному форматі — паралельно один одному. Однак далі вони зливаються та виходять на другий рівень. Таке рішення дозволило скоротити простір під будівництво та забезпечити зручність прокладання підземних шляхів у складних міських умовах.

"Це рішення нестандартне, але воно цікаве тим, що ми знаходимося у щільній забудові, де у нас немає дуже багато простору. Ми не можемо в класичному стилі будувати два тунелі. Вони на початку будуються як зазвичай — паралельно один одному. А потім вони сходяться і виходять на другий рівень", — розповів Ісаков.

На якому етапі роботи

Наразі вже завершено правий тунель від станції метро "Сирець" до майбутньої станції "Мостицька". Також на шести майданчиках проводяться підготовчі роботи, зокрема й на ділянці з двоповерховим тунелем.

Щоб мінімізувати незручності для мешканців, шумні роботи виконуються переважно вдень.

Деталями будівництва метро на Виноградар також поділився директор з промислового та підземного будівництва Акім Хохлов. За його словами, роботи на двох рівнях ведуться одночасно, але з невеликим відставанням — приблизно на 50 метрів. Наразі вже прокладено понад 200 метрів підземного шляху.

На нижньому рівні облаштували лівий перегінний тунель, яким потяги рухатимуться з центру міста на Виноградар. Тим часом на верхньому рівні буде розташований правий тунель, звідки мешканці зможуть вирушати у зворотному напрямку — до центральних районів Києва.

Акім Хохлов додав про шумоізоляцію. Спеціальна система поглинання звуку, яку встановлюють перед гідроізоляцією, дозволить мінімізувати шум від руху потягів. Це забезпечить комфорт для мешканців прилеглих будинків, які не відчуватимуть підземних коливань.

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