Коли поїде метро на Виноградар у Києві? Підрядник назвав нову дату відкриття

У нього є певні сумніви

У Києві будівництво метро на Виноградар не закінчиться до 2027 року. Адже з цим об'єктом є багато проблем.

Такий прогноз зробив власник групи компаній "Автострада", з якою підписали угоду про будівництво двох нових станцій метро на Виноградарі у Києві Максим Шкіль в інтерв'ю "Економічній правді". За його словами, не була проведена належна консервація і доведеться багато перероблювати.

"Багато проблем з будівництвом цього об'єкту. Не була проведена належна консервація, доведеться багато перероблювати. Питання фінансування має ключове значення", — додав він.

Шкіль каже, що якщо будуть бачити відсутність перспективи фінансування цього об'єкта, тоді точно будемо зупиняти роботу.

"Якщо війна триватиме, то я маю великі сумніви, що 14 мільярдів на будівництво метро на Виноградар будуть виділені. Зараз тривають підготовчі роботи. Вони будуть виконуватись протягом цього року і до середини наступного. А вже більш вартісні роботи відбуватимуться з другої половини 2025 року", – розповів він.

На питання, чи готовий він прогнозувати відкриття на 2027 рік, Шкіль відповів: "Ні".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки витратили на ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською. Шкіль пояснив, чому спочатку ремонт тунелю оцінили в 400 мільйонів гривень, але згодом ця сума зросла до 445 мільйонів. Нагадаємо, наприкінці минулого року рух поїздів між станціями метро "Либідська" та "Теремки" у Києві тимчасово зупинили, оскільки у тунелі виявили проникнення води. Після цього розпочався ремонт. Тоді в місті утворився справжній транспортний колапс.