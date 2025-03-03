У Києві замінять двері та вікна у житлових будинках з космічними переплатами, — "Наші гроші"

Фірма отримала поспіль без конкуренції

У Києві Управління ЖКГ Деснянської РДА за результатами тендеру замовило ТОВ "Будівельна компанія "Мега Стайл" заміну вікон та дверей житлових будинків за 64,67 млн. грн. Журналісти знайшли факт переплати у цій угоді.

Про це пише сайт "Наші гроші", посилаючись на дані "Прозорро". Зазначається, що у 2025 році мають бути виконані роботи у 38 будинках на вулицях Кубанської України, Космонавта Поповича, Олександри Екстер, Оноре де Бальзака та інших.

Більша частина вищезгаданої суми припадає на металопластикові віконні блоки по 7 800 грн/кв. м. При цьому в документації вказано лише один параметр – наведений опір теплопередачі 0,9 кв. м·К/Вт (що дорівнює 0,9 кв. м·С/Вт). За інформацією з відкритих джерел, під такий параметр підпадають тільки вікна з профільною системою Osnova Premium.

"Фірма "Віконно-дверні технології" пропонує одностулкові вікна цього профілю і найдорожчим двокамерним мультифункціональним склопакетом з аргоном по 7 010 грн/кв. м, двостулкового — 5893 грн/кв. м, тристулкового — 5290 грн/кв.

Сайт "Вікна Недорого Київ" за січневим прайсом пропонує такі вікна по 2 972-3 265 грн/кв. м, а "Вікна ЮА" – за 4046 грн/кв. м. Це принаймні вдвічі дешевше за кошторисну ціну", — йдеться в матеріалі.

До речі, досягти такого рівня теплопередачі можна підбором профілю та правильного склопакета. Наприклад, за допомогою калькулятора на одному із сайтів із продажу вікон можна зібрати вікно з коефіцієнтом 0,91 кв. м·К/Вт, взявши профіль REHAU Euro-Design 70 та склопакет 4i-10Ar-4-10Ar-4i з вищим коефіцієнтом. Навіть із додатковою ламінацією та протизламною фурнітурою вікно обійшлося у 6413 грн/кв. м, що на 18% дешевше за тендерну ціну.

Водночас вхідні двері з металопластику закладені у кошторис за ціною 9 тисяч гривень/кв.м. Двері з профілю Osnova Premium коштували б 6 870 грн/кв. м. "Маркет дверей" пропонує популярні металопластикові двері за 6 969 грн/кв. м, а сайт Okna.ua — по 4214-8656 грн/кв. м.

Доводчик Gaze TS1500 вписаний по 3896 грн/компл. Кошторисній ціні відповідають лише доводчики у срібному кольорі по 3840 грн та 3995 грн. Варто додати, що "Світ Замків" продає простіші кольори по 1 875-1 973 грн/компл., а "Замок.Укр" – по 1 952-3 335 грн. За даними сервісу Hotline, ціни цих доводчиків відрізняються від 1362 до 3995 грн, а середня становить 2480 грн.

З урахуванням відсутності точних характеристик на цих трьох позиціях потенційна переплата може змінюватись від 4 до 24 млн грн.

Журналісти пишуть, що фірма отримала поспіль без конкуренції, бо на відкриті торги ніхто більше не вирушив. Щоб брати участь, потрібно було принести аналогічний договір на капремонт вікон та дверей у житлових будинках вартістю не менше 99,9% очікуваної суми (67,77 млн ​​грн). Серед працівників мають бути виконроб, головний інженер, інженер-кошторисник, маляри, штукатури та монтажники-збирачі з розрядом не нижче третього.

Анонімні учасники поскаржилися на дискримінацію, зокрема високі вимоги до досвіду та фінансової спроможності. Анонім зазначив, що таке обороти є лише одна фірма в столиці. При цьому замовник дискримінаційних умов не визнав і продовжив закупівлю на колишніх умовах.

Столичною "БК Мега Стайл" володіє та керує Андрій Козаревський. Від заснування у 2017 році фірма отримала підряди на 3,60 млрд грн, переважно у районних адміністрацій Києва. "Наші гроші" пише, що тільки за час повномасштабного вторгнення вона отримала підрядів нинішнього замовника на 473,65 млн грн, причому багато хто з них стосувався заміни вікон та дверей.

У листопаді 2024 року видання повідомляло, що даній фірмі замовили будівництво укриття школи під Броварами за завищеними цінами. Вартість знизилася під час моніторингу ДАСУ на 5,34 млн грн. У матеріалі видання зазначено, що фірма фігурує у низці кримінальних проваджень. У січні 2024 року ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за заявою ГО "Центр протидії корупції" з приводу можливої змови під час закупівель за завищеними цінами на будівельні матеріали між посадовими особами фірми та Управління освіти Оболонської РДА у Києві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові планують витратити чималу суму грошей на ремонт з усунення аварій у житловому фонді багатоквартирного будинку.