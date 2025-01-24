Чи буде метро на Троєщину і коли реально можуть початися роботи: в КМДА дали відповідь

КМДА оприлюднила плани щодо розширення метрополітену

Вже у поточному 2025 році можуть розпочатися роботи, що дадуть старт будівництву Подільсько-Вигурівської гілки метро в Києві, яка, зокрема, проходитиме через Подільський мостовий перехід.

Такий висновок можна зробити з відповіді Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит "Телеграфу".

За даними Департаменту, на 2025 рік у бюджеті міста передбачено виділення 15 млн грн на розробку відповідної проєктної документації.

"Розпочати будівництво лінії (дільниць) можливо тільки після відповідного розроблення, у встановленому законодавством порядку, проєктної документації з визначенням трасування лінії, розміщення та кількості станцій і електродепо, черг (пускових комплексів) будівництва лінії, з урахуванням існуючої містобудівної ситуації, пасажиропотоків та проєктних рішень, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2012 №134 <…> Відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки" на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на 2025 рік передбачені асигнування на суму 15 млн грн, які планується використати на проєктні роботи", — йдеться, зокрема, у відповіді Транспортного департаменту КМДА.

У Транспортному департаменті КМДА також детально розповіли, що саме передбачено черговістю робіт на Подільському мостовому переході. Втім, на жаль, не зазначили планові строки виконання цих робіт. За даними Департаменту, усього будівництво Подільського мосту передбачає 5 черг.

І черга – "Влаштування з’їздів з Подільського мостового переходу через р. Дніпро на Рибальський півострів та на вул. Набережно-Хрещатицьку у Подільському районі м. Києва" з будівництвом Набережно-Рибальської дороги, мосту через Гавань та естакади вздовж вул. Набережно-Хрещатицької" (об’єкт здано в експлуатацію у 2010 році);

ІІ черга – на ділянці від вул. Межигірської до Воскресенського проспекту (бульвару Перова)

1. Від Рибальського півострова до вул. Центральна Садова;

2. Від вул. Центральна Садова до просп. Р. Шухевича (вул. Оноре де Бальзака);

3. Від вул. Центральна садова до Воскресенського проспекту;

4. Лівобережні підходи з вул. О. де Бальзака та з просп. Алішера Навої;

5. Від вул. Межигірської до Рибальського півострова;

6. Конструкції метрополітену;

7.Тунель під залізничними коліями, дорожні роботи, висока пасажирська платформа, інженерна мережа та колії залізничні, підпірні стіни, допоміжні споруди;

8.Споруда насипу заїзду з вул. Центральна Садова на вул. Оноре де Бальзака (вул. Вершигори), підпірні стіни, дорожні роботи;

ІІІ черга – "Влаштування з’їздів з Подільського мостового переходу через р. Дніпро на Рибальський півострів та на вул. Набережно-Хрещатицьку у Подільському районі м. Києва (з’їзд з мостового переходу на вул. Набережно-Рибальську);

ІV черга – Заїзд на ПМП з вул. Набережно-Хрещатицька;

Демонтаж вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній (Нижній) Вал на Рибальський півострів в Подільському районі;

V черга – Дачна забудова з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вул. Радистів у Деснянському районі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Київська міська прокуратура відкликала позов, яким вимагала визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро.

Нагадаємо, за даними "Телеграфу", у минулому році київська міська влада відзначилася цілою низкою гучних будівельних скандалів, зокрема і щодо будівництва та облаштування мостів. Детальніше про це можна прочитати у матеріалі "Як тебе не любити: якими будівельними скандалами запам’яталася київська влада у 2024 році".