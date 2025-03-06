Не тільки у Києві: у ще одному місті України зʼявилось таксі, яке не возитиме чоловіків

Безпечні поїздки для жінок: новий формат таксі з'явився у деяких великих містах.

Сервіс Uklon представив нову категорію поїздок – "жіноче таксі". Відтепер пасажирки можуть обрати у застосунку відповідний клас, щоб замовлення виконала саме водійка. Наразі ця послуга доступна у місті Львів, а також в Києві, Дніпрі та Одесі.

Як повідомляє видання Zaxid.net з посиланням на пресслужбу компанії, впровадження нового класу покликане зробити пересування містом комфортнішим, а також заохотити більше жінок приєднуватися до платформи у ролі водійок.

Щоб скористатися послугою, потрібно вказати свою стать у профілі Uklon. Якщо вказано "жіноча" або "інша", категорія "жіноче таксі" стане доступною для замовлення. Користувачі з позначкою "чоловіча" не зможуть скористатися цією опцією.

Водночас водійки не зобов’язані приймати замовлення тільки у межах цієї категорії – вони можуть обирати будь-який доступний клас. Якщо на місці посадки виявиться, що замовлення зробив чоловік або група пасажирів, які не відповідають зазначеній інформації у профілі, водійка має право скасувати поїздку.

За даними Uklon, наразі жінки становлять понад 2% від загальної кількості водіїв, що співпрацюють із сервісом.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після різкого зростання вартості проїзду в Києві, в областях також переглядають тарифи. Зокрема, у прифронтовому Миколаєві.