Рух Південним мостом у Києві відкрито, але лише в один бік: як зорієнтуватися водіям

Інша частина переходу, як і раніше, буде доступною лише спецтранспорту

Південний міст у Києві частково відкрили для руху транспорту. Мостом можна буде переїхати з лівого на правий берег.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко після консультацій із військовими. Рада оборони Києва дозволила рух мостом з лівого на правий берег, що значно покращить транспортне сполучення міста.

Рух з правого на лівий берег поки що залишається закритим. Винятки передбачені лише для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, транспортних засобів військового призначення.

Кличко зазначив, також під час повітряної тривоги знімуть обмеження руху автотранспорту на Подільському мостовому переході та Дарницькому залізничному мосту — буде закрита лише одна смуга в напрямку з лівого на правий берег.

Мер Києва додав, що без обмежень транспорт рухатиметься:

Північним мостом;

Мостом Метро;

Мостом ім. Є. О. Патона;

Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);

Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);

Південним мостом – з лівого на правий берег.

Нагадуємо, що Південний міст у Києві було закрито для цивільного транспорту 22 червня 2022 року. Це рішення ухвалила Рада оборони Києва на невизначений термін, щоб забезпечити безпеку під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перші обмеження руху на мосту були введені ще в березні 2022 року, під час активних бойових дій навколо Києва. Однак офіційне рішення про повну заборону руху для приватного транспорту було прийнято лише 21 червня 2022 року. Наразі, після стабілізації ситуації, планується часткове відновлення руху Південним мостом.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під час війни вирішили відремонтувати Південний міст. Щоправда, гроші підуть на ремонт не всієї споруди, а лише двох естакад мосту на правому березі.