Зеленський заінтригував новими снарядами, не забув й за ППО: що дадуть Україні

Здійснюються перші кроки щодо гарантій безпеки

Ракети до комплексу IRIS-T, а також до зенітних ракетних комплексів NASAMS і SAMP/T можуть зʼявитись в Україні. Є і хороші результати щодо контрактуванню артилерії – будуть додаткові снаряди для нашої армії.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів українському президенту про виконання задач щодо ППО. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні 16 березня.

"Зараз мені міністр оборони Умєров доповів про виконання задач щодо ППО – ракети для "айріс-т", "насамсів" та "сампт". Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії", – повідомив президент.

Також очільник Міноборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну".

"Готуємося до Брюсселю. Працюємо й над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються", – заявив Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що В ЄС вигадали, як підтримати Україну в обхід Угорщини.