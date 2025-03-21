Ви допомагаєте ворогу: ППО-шники насварили українців

Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації

Повітряна тривога в Україні вже звичне явище для багатьох. Проте не всі знають правила, як слід себе поводити під час небезпеки, аби не зашкодити собі та військовим.

Повітряні сили нагадали українцям, що деякі публікації із прольотами бойової авіації, викладені у соцмережах, можуть суттєво допомогти противнику. За словами захисників неба, навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для росіян.

Що не можна показувати у соцмережах

"Пілоти Повітряних Сил щодня героїчно виконують бойові завдання в прифронтових районах, де є надзвичайно високий ризик від ворожих ракет класу "повітря-повітря" та засобів ППО противника. Будь-яка інформація про їхні місця базування, маршрути прольотів чи маневри може бути використана ворогом для їх знищення", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації у прифронтових районах (зокрема винищувачів F-16) із зазначенням геолокації.

Зазначимо, російські розвідувальні служби постійно аналізують соцмережі для отримання інформації про переміщення наших захисників. Саме тому фото- та відеоматеріали за умови активного поширення соцмереж стали справжньою зброєю. Таким чином, поширення інформації в умовах війни – питання національної безпеки.

"Телеграф" показує, що під час повітряної тривоги категорично заборонено фотографувати або знімати на відео.

Яке покарання може загрожувати за зйомку під час війни

Верховна рада внесла зміни до Кримінального кодексу, доповнивши його покаранням за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення військ чи військової техніки.

Наразі в Кримінальному кодексі передбачено покарання за поширення інформації про направлення чи переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України. За таке порушення громадянам може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі.

Це стосується інформації, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ чи Міністерством оборони України, або офіційними джерелами країн-партнерів.

Від 5 до 8 років може загрожувати за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи військових формувань , якщо це дозволяє ідентифікувати місцевість.

, якщо це дозволяє ідентифікувати місцевість. Це також стосується інформації, яка не поширювалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ.

Якщо вищезгадані порушення були вчинені попередньою змовою групою осіб або з метою передачі інформації агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, то буде загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі затримали дівчину, яка знімала на відео роботу протиповітряної оборони (ППО). Ба більше, горе-блогерка виклала це у TikTok.