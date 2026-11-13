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Гігантські пластикові контейнери потрібні не для їжі: 12 способів, як використати їх вдома

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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У великих боксах зручно сортувати речі
У великих боксах зручно сортувати речі. Фото Колаж ("Телеграф")

Для їжі та домашньої аптечки важливий не тільки розмір боксу

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Великі пластикові бокси можна використовувати по-різному: для продуктів, іграшок, посуду та навіть утримання хатніх улюбленців.

У Threads користувач itsmenechay запитав про призначення великих контейнерів, пожартувавши, що обід на роботу в них не понесеш. У відповідях українці показали як організувати домашні запаси, розсортувати речі та більш незвичні застосування.

Запаси продуктів і порядок у кухонній шафі

Більшість варіантів для кухні. У коментарях згадали сипкі продукти, а на доданих світлинах показали й масштабніші кулінарні застосування.

  • Зберігати борошно, цукор та крупи.
Бокси із сипкими продуктами та білим совком у кухонній шафі, зверху лежить паковання локшини
Сипкі запаси розклали окремо / з коментарів до допису @itsmenechay
  • Зберігати овочі. На світлині з боксами на полиці видно картоплю та цибулю. У стінках цих контейнерів зроблені отвори — це потрібно робити, аби овочі не пріли.
Прозорі бокси із синіми ручками та круглими отворами стоять на полиці, всередині картопля й цибуля
Для овочів у боксах зробили отвори / з коментарів до допису @itsmenechay

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  • Зберігати посуд. Окремі бокси відвели під тарілки, миски та сервірувальний посуд — те, що не потрібно на кожен день.
Два контейнери на кухонній полиці заповнені тарілками, мисками та скляним посудом
Посуд розмістили в контейнерах / з коментарів до допису @itsmenechay
  • Робити великі порції салатів. Один із прикладів використання — робити кімчі.
Контейнери з капустою та морквою у спеціях, поруч банка сушеного перцю і свіжі перці
Для кімчі взяли великі ємності / з коментарів до допису @itsmenechay
  • Для шашлика. На кадрі з відео в глибокому боксі руками перемішують м’ясо з нарізаною цибулею.
Кадр відео на екрані телефона: людина руками перемішує м’ясо з цибулею у великому пластиковому боксі
У боксі перемішують м’ясо з цибулею / з коментарів до допису @itsmenechay

Зауважимо, для контакту з їжею потрібен харчовий пластик у належному стані. Подряпини ускладнюють очищення після сирого м’яса, а кислі та жирні продукти сприяють переходу речовин із пластику в їжу. Для таких продуктів зазвичай радять скло або металевий посуд.

Конструктори, канцелярія та навчальні матеріали

Частина відповідей стосувалася речей, які легко перемішуються або губляться. На світлинах є приклади сортування як за типом предметів, так і за заняттями.

  • Іграшки та конструктори
Два великі прозорі контейнери, наповнені різнокольоровими деталями дитячого конструктора
Конструктор зібрали в місткі бокси / з коментарів до допису @itsmenechay
  • Канцелярія.
  • Навчальні матеріали. Контейнери на фото розподілили за напрямами: "Письмо", "Читання" та "Математика". Так в одному місці зібрані предмети для конкретного заняття.
Стос прозорих боксів із навчальним приладдям і написами "Письмо", "Читання", "Математика"
Матеріали розділили за заняттями / з коментарів до допису @itsmenechay

Рослини, равлики та інші незвичні мешканці

Серед прикладів є й бокси, які перетворили на простір для рослин або тварин.

  • Рослини під кришкою — міні теплиці.
Прозорі контейнери з горщиками рослин, краплями конденсату на стінках і кришках
Бокс використовують для рослин / з коментарів до допису @itsmenechay
  • Житло для тварин. Равликів, хом'яків та навіть змій тримають в контейнерах з харчового пластику. Важливо, аби вони були достатньо великими та відповідали вимогам утримання тварин.
Два равлики в прозорому контейнері з мохом, ґрунтом і шматочками їжі
Контейнер став житлом для равликів / з коментарів до допису @itsmenechay
Контейнери з вентиляційними отворами, субстратом та укриттями, в одному видно павука
Бокси облаштували як тераріуми / з коментарів до допису @itsmenechay
Прозорий пластиковий контейнер із підстилкою, колесом, мисками та дерев’яними укриттями
Контейнер можна облаштувати як простір для утримання хом'яка/ з коментарів до допису @itsmenechay
  • Для проведення медичних процедур тваринам. Деякі медичні процедури, наприклад інгаляції, дрібним тваринам зручно проводити саме в контейнері.
Морська свинка у прозорому пластиковому контейнері з поїлкою
Медичні процедури для морської свинки/ з коментарів до допису @itsmenechay

Домашня аптечка – з дотриманням умов зберігання

  • Контейнер для ліків. Важливо, що контейнер не забезпечує потрібного температурного режиму для деяких ліків. Міністерство охорони здоров’я України рекомендує тримати більшість ліків за температури не вище 25 градусів за Цельсієм, у сухому місці без прямого сонячного світла.

Як повідомляв "Телеграф", суху цибулю радять зберігати в прохолодному сухому місці за температури близько +4 °C і вологості 65–70%, тож для зимових запасів важливі умови в тарі, а не лише її розмір. Для тривалого зберігання радять сухе прохолодне місце й провітрювану тару.

Теги:
#Пластик #Побут #Лайфхак #Контейнери