У центрі Києва є містична могила одного відомого мецената: як її побачити

Сьогодні всі охочі можуть на власні очі побачити поховання мецената Михайла Дегтярьова

У самому серці Києва, за будівлями сучасної Свято-Михайлівської лікарні, розташований храм, що зберігає в собі справжню історичну таємницю. Йдеться про територію найстарішої лікарні столиці, яка за півтора століття встигла змінити не лише назви, а й епохи.

Детальніше про це розповіла Тетяна Литвин, столична гідеса. Об'єкт відкрили в 1875 році як Олександрівську лікарню — на честь майбутнього російського імператора Олександра.

За радянських часів її перейменували на лікарню ім. Жовтневої революції, однак після здобуття Україною незалежності лікарня повернула собі історичну назву. У 2024 році, у межах деколонізації, заклад отримав нове ім’я — Свято-Михайлівська лікарня, вшанувавши однойменний храм, що стоїть поруч.

Об'єкт із висоти хмарочоса Gulliver, фото: Вікіпедія

Церква Святителя Михаїла I Митрополита була зведена ще в 1895 році коштом київського мецената Михайла Дегтярьова. Він став старостою храму, а після смерті — за власним заповітом — був похований у крипті (підземному приміщенні — ред.) під церквою.

Як розповіла гідеса, у 1930 році радянська влада, влаштувавши показову антирелігійну акцію саме на Великдень, повністю знищила храм. Уціліли лише фундамент та цоколь. А церковні будівлі трапезної і контори перетворили на господарські приміщення лікарні.

Після відновлення незалежності України було вирішено відбудувати зруйнований храм. Під час розчищення території під майбутнє будівництво знайшли вхід до крипти, де спочивав меценат. Його саркофаг виявився майже неушкодженим. Сьогодні всі охочі можуть на власні очі побачити поховання благодійника, який зробив вагомий внесок у розвиток Києва.

Свято-Михайлівська лікарня, фото з соцмереж

Михайло Дегтярьов фінансував не лише цю церкву — його коштом у столиці звели низку важливих і красивих споруд. Ім’я мецената увічнено у назві столичної вулиці — Дегтярівська.

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