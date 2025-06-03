В центре Киева есть мистическая могила одного известного мецената: как ее увидеть

Сегодня все желающие могут своими глазами увидеть захоронение мецената Михаила Дегтярева

В самом сердце Киева, за постройками современной Свято-Михайловской больницы, расположен храм, хранящий в себе настоящую историческую тайну. Речь идет о территории старейшей больницы столицы, которая за полтора века успела изменить не только названия, но и эпохи.

Детальнее об этом рассказала Татьяна Литвин, столичная гид. Объект открыли в 1875 году как Александровскую больницу — в честь будущего российского императора Александра.

В советские времена ее переименовали в больницу им. Октябрьской революции, однако после обретения Украиной независимости больница вернула себе историческое название.

Объект с высоты небоскреба Gulliver, фото: Википедия

Церковь Святителя Михаила I Митрополита была возведена еще в 1895 году на средства киевского мецената Михаила Дегтярева. Он стал старостой храма, а после смерти – по собственному завещанию – был похоронен в крипте (подземном помещении – ред.) под церковью.

Как рассказала гид, в 1930 году советские власти, устроив показательную антирелигиозную акцию именно на Пасху, полностью уничтожили храм. Уцелели только фундамент и цоколь. А церковные постройки трапезной и конторы превратили в хозяйственные помещения больницы.

После обновления независимости Украины было решено отстроить разрушенный храм. При расчистке территории под будущее строительство нашли вход в крипту, где покоился меценат. Его саркофаг оказался почти невредим. Сегодня все желающие могут воочию увидеть похороны благотворителя, который внес весомый вклад в развитие Киева.

Расположен этот объект по улице Шелковичной, 39/1.

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Михаил Дегтярев финансировал не только эту церковь — его средства в столице построили ряд важных и красивых построек. Имя мецената увековечено в названии столичной улицы Дегтяревской.

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