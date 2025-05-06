У Києві можуть варварськи знести рідкісний історичний будинок на Лук'янівці: що про нього відомо (фото)

Наразі будинок стоїть пусткою, часто потерпає від пожеж, які, ймовірно, спричиняють безхатьки

Будівлю колишньої Лук’янівської поліцейської дільниці нині обшивають мінеральною ватою, попри обіцянки про "високі стандарти реставрації". Її звели в 1901 році за проєктом знаного київського архітектора Іполіта Ніколаєва.

Історична споруда розташована на вулиці Січових Стрільців, 91 і відома своєю характерною жовтою цеглою. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

У 2013 році цю будівлю вивели з комунальної власності та планували знести. Втім, завдяки втручанню Київської міської прокуратури її вдалося повернути місту й дати ще один шанс на збереження.

У листопаді 2024 року Департамент охорони культурної спадщини КМВА затвердив проєкт реставраційного ремонту, який, за словами працівників, мав включати комплекс робіт із дбайливого відновлення фасадів та інтер’єрів відповідно до найвищих сучасних норм. Тоді ж в установі пообіцяли, що будівля отримає статус пам’ятки архітектури, що убезпечить її від подальшого руйнування.

Однак через пів року цей статус так і не був присвоєний. "Те, що відбувається всередині, — приховано за намальованою ширмою, яка імітує фасад. А роботи з обклеювання більш як 120-річної будівлі мінеральною ватою — далекі, вочевидь, від найвищих реставраційних стандартів…", — зазначив Дмитро Перов.

Що відомо про історичну будівлю в Шевченківському районі Києва

За інформацією "Вікіпедії", будинок Лук'янівської поліцейської дільниці був зведений за проєктом архітектора Іполита Ніколаєва — сина відомого академіка архітектури Володимира Ніколаєва. Його композиція вирізняється рельєфним декором із цегляної кладки. У різні часи тут розміщувалися дільнична канцелярія, квартира поліційного пристава, цейхгауз, казарми для городових, їдальня та камери попереднього ув’язнення.

Будинок Лук'янівської поліцейської дільниці

Ця будівля виконувала функції поліцейської дільниці ще з дореволюційного часу і залишалася такою в перші десятиліття радянської влади, допоки міліція не залишила її у 1958 році. У період незалежності України споруда неодноразово змінювала власників і занепадала.

Станом на 2024 рік будинок стоїть пусткою, часто потерпає від пожеж, які, ймовірно, спричиняють безхатьки, що оселилися всередині.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Київському Подолі під загрозою знесення опинилася історична будівля — колишня "лісопильня Сніжка". На її місці планують звести житловий комплекс із торгово-розважальними об’єктами.