Треба готуватися вже. Росіяни розширюють "кілзону" дронів, під загрозою навіть передмістя Києва

Військовий розповів про небезпеку та способи протидії

Росіяни набираються досвіду у використанні безпілотників та можуть збільшити сіру зону (так звану killzone (кілзона). В неї можуть потрапити навіть передмістя Києва

Росіяни використовують досвід для більшої ефективності атак

Як розповів командир взводу ударних безпілотників 109-ої бригади територіальної оборони Єгор Фірсов "Українській правді", росіяни збільшують "сіру зону" не лише шляхом використання дронів на оптоволокні. Вони вчаться та шукають способи, щоб дрони могли бити на більшу відстань.

"Треба віддати належне, я буду говорити, як є – за рахунок професійної роботи, де вони глибоко це вивчають, підходять до польоту, розуміючи їхні задачі й цілі, що їм треба полетіти 30, 40, 50 кілометрів; вивчаючи метеорологічні умови; летячи по вітру; не використовують дрони в погану погоду, коли є дощ або сильний боковий вітер і т. д.. І таким чином вони і мають зараз цей результат", — розповів військовий.

Він додав, що на жаль, "кілзона" буде розширюватися. Кілзона — це термін, що використовують для визначення території, де дрони можуть вражати цілі.

Які міста можуть увійти до "сірої зони"

"Ця сіра зона, або "кілзона", на жаль, буде змінюватися. На жаль, всі міста Донецької області, Ізюм, Харків, Херсон і я навіть думаю, що в передмістя Києва вони також будуть робити спробу залітати на БпЛА рівня FPV, умовно кажучи, на якомусь там літаковому FPV", — попередив Єгор Фірсов.

За його словами, на цих територіях, можливо, класична ППО не буде бачити ворожі безпілотники. Або ж буде дуже дорого використовувати проти них ракети ППО.

"Тобто де класичне ППО не буде бачити взагалі або буде бачити, але проти якогось дрону, який коштує, вибачайте, з гівна і палок 1,5 тисячі доларів, не будуть використовувати ракету ППО. А якщо таких дронів летить 500? Я думаю, що такі цілі противника будуть, і нам треба також діяти (й бути) на крок попереду і розуміти, як ми будемо захищатися від таких дронів, як ми будемо їх збивати", — пояснив фахівець.

Як протидіяти — три аспекти

Єгор Фірсов наголосив, що заходи протидії в цьому випадку — це не лише застосування певного РЕБ. Будь-який захист від умовного навіть FPV-дрону – це комплексні заходи.

Маскування

За словами командира взводу ударних безпілотників, найпростіший захист — чим тебе менше видно, тим краще. Йдеться про будь-які тунелі, та сітки. Тунелі можуть бути не лише підземні, але й в зелених зонах, коли людина їде через посадку.

РЕБ

Фірсов пояснив, що для того, щоб РЕБ був ефективним, постійно треба оновлювати та доповнювати РЕБ. Частоти, на яких працюють дрони, постійно змінюються.

Детектор дронів

"Третя історія: спектраналізатори. Це, умовно кажучи, детектор дронів, на якому ти бачиш, якщо на тебе летить FPV-дрон, ти можеш спіймати частоту відеосигналу ворожого дрону і зрозуміти – опа, це моє авто, а він летить на мене. І вже 2 рази, наприклад, нашим екіпажам він фактично врятував життя", — розповів військовий.

Він додав, що важливо, щоб уже зараз йшла підготовка до відбиття атак FPV-дронами там, де вони незабаром, можливо, зможуть атакувати. Про це має думати влада.

"Ти ніколи не знаєш, де яке знання тобі саме знадобиться. Але справа в тому, що в тилу за 20–30–40–50 кілометрів, військові адміністрації мають вже до цього готуватися. Мають бути сітки, комунікація, компетенція, РЕБи, спектраналізатори і повний алгоритм протидії", — резюмував Фірсов.

Як писав "Телеграф", авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що регулярна модернізація Росією дронів та оснащення їх штучним інтелектом чи камерами навряд чи кардинально змінить хід війни, однак може вплинути на нього, особливо, якщо Україна не зробить відповідні висновки. Проте наразі не фіксується масового запуску таких дронів, їх радше випробовують.