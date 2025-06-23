Пекельна ніч у Києві: уламки ракети знищили спорткомплекс КПІ, пошкоджено інфраструктуру

Комплекс охопило сильне полум’я

У ніч проти 23 червня російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу згоріла будівля спортивного комплексу Національного технічного університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського".

Про це повідомляє Укрінформ. За попередніми даними, уламки ракети влучили в басейн, розташований у двоповерховій будівлі спорткомплексу.

У споруді також були зали для гімнастики та аеробіки. Об'єкт охопило сильне полум’я, на місці працюють рятувальники.

Інформації про загиблих наразі немає.

Крім того, внаслідок атаки постраждала інфраструктура міської електрички. Як повідомили у Kyiv City Express, були пошкоджені каси на станції "Святошин".

"Каси на Святошині трохи прим’яті, як і ми всі після цієї ночі, але вже працюють", — йдеться в офіційному повідомленні перевізника.

Станом на 8:50 каси працюють.

Нагадуємо, що п'ятиповерхівка у Шевченківському районі Києва частково зруйнована через російську атаку. Зруйновано цілий під'їзд, є загиблі та поранені.

За останніми даними, постраждало 19 жителів будинку, працівники ДСНС врятували 10 поранених. Серед евакуйованих з п'ятиповерхівки двоє дітей та вагітна жінка. У дворі п'ятиповерхівки згоріло кілька автомобілів.

Станом на 9:00 у Києві загинуло 6 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці розгорнули штаби для надання допомоги постраждалим мешканцям. Зокрема, у Шевченківському районі працюють два такі пункти:

Бібліотека №122 для дітей (вул. Парково-Сирецька, 11А). Контактна особа: Урванцева Олена Романівна, тел. +380 (63) 378 13 01.

Школа №97 імені Олени Теліги з поглибленим вивченням англійської мови (вул. Олени Теліги, 5). Контактна особа: Жутник Ірина Володимирівна, тел. +38 (099) 664 06 97.

На місцях влучань продовжують працювати рятувальники та комунальні служби. Дані щодо постраждалих і руйнувань уточнюються.

Раніше "Телеграф" писав, що постраждав не лише Київ, а й область. Внаслідок цього виникли пожежі та руйнації, одна людина загинула, ще 8 поранені.