Пошкоджено станцію метро, є постраждалі: влада Києва розповіла про наслідки чергової атаки росіян

Від атаки російських окупантів постраждали сім районів столиці, є поранені цивільні та пошкодження будівель

У Києві внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки російських окупантів є пошкодження у кількох районах міста – в тому числі пошкоджено станцію метро. Загалом п'ятеро осіб отримали поранення внаслідок падіння уламків збитих безпілотників та ракет.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко. За даними міської влади, внаслідок атаки окупантів:

У Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр, без постраждалих.

У Деснянському районі утворилася вирва у дворі житлового будинку, без постраждалих.

У Дарницькому районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок, без постраждалих.

У Солом'янському районі є наслідки падіння уламків на п'яти локаціях. Пошкоджено навчальний заклад та бізнес-центр, виникло кілька пожеж у приватному секторі, багато домівок залишилися без вікон. Повідомлялося про двох постраждалих.

У Святошинському району є наслідки у чотирьох локаціях, в тому числі біля станції метро. Уламки впали на стадіоні, поруч із житловим та нежитловим будинками. Спалахнула пожежа на зупинці, горить автомобіль. Троє людей постраждали через атаку, їх ушпиталили.

У Подільському районі внаслідок падіння уламків спалахнули автомобіль та нежитлова будівля.

У Шевченківському районі виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Також є пожежа у ще одній локації.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що росіяни пошкодили один із виходів станції метро "Святошин". Схоже, що ворог цілеспрямовано намагався поцілити у місце, де ховаються від обстрілів цивільні.

"Під час атаки пошкоджено один з виходів станції метро Святошин та прилеглу територію — зупинку. Стиль росіян незмінний — бити туди, де можуть бути люди. Саме звичайні люди, які ховаються від обстрілів. Тут постраждали двоє людей. Їм надали допомогу на місці, без госпіталізації. Вся ворожа технологічна машина направлена не на військову перевагу, а на вбивства звичайних людей. Житлові будинки, виходи з укриттів — це російський стиль", – написав він.

За даними моніторингових каналів, російські окупанти застосували проти Києва ударні безпілотники "шахед". Також ворог намагався атакувати столицю балістичними ракетами "Іскандер-М" / KN-23 та крилатими ракетами "Іскандер-К". Протиповітряна оборона знешкодила загрозу.

Зазначимо, у Києві під час чергового нальоту БПЛА на Україну пролунали вибухи в ніч на 23 червня. Російські окупанти намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками, протиповітряна оборона ліквідувала загрози, але є падіння уламків у кількох районах столиці, внаслідок атаки постраждали люди.