Операція "Карфаген": ВАКС відправив генерала СБУ Дуку в СІЗО

Прокурор САП заявив, що під час обшуку посадовець дві години знищував телефони сокирою

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Вищий антикорупційний суд узяв генерала СБУ Сергія Дуку під варту. Альтернатива – застава в розмірі 65 млн грн. Дука – один із підозрюваних у справі злочинної організації, яку викрили під час операції "Карфаген".

Про рішення суду повідомив Центр протидії корупції. Сергія "Акіма" Дуку підозрюють в участі у злочинній організації з використанням службового становища.

Повідомляється, що у разі внесення внесення застави на Дуку покладуть такі обовʼязки:

утриматися від спілкування із низкою осіб: очільником СБУ Олександром Покладом, керівником Нацполіції Максимом Цуцкірідзе, (екс?)співробітником Департаменту захисту національної державності СБУ Олександром Ковальчуком, очільником Одеської міської адміністрації Сергієм Лисаком;

здати паспорти для виїзду закордон;

носити електронний браслет.

Зброя під час обшуку та знищені телефони

На засіданні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розповів, як Дука перешкоджав обшуку. Він обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

"Намагались провести обшук, але підозрюваний та озброєні люди з його охорони дослали патрон у патронник, навели лазерні вказівники на працівників НАБУ", – заявив прокурор САП.

За словами прокурора, протистояння тривало дві години. Тим часом Дука сокирою знищував речові докази, зокрема телефони. Адвокат генерала припустив, що телефони могла знищити дитина.

Ті самі телефони, що Сергій "Акім" Дука нібито знищував сокирою під час спроби обшуку

"Які знищені докази? Звідки інформація, що це телефони Дуки? Звідки знають, що там щось було?" – запитав захисник Дуки.

Що Дука заявив у суді

"Моє затримання – це помста директора НАБУ за оголошення йому підозри і за те, що минулого року у працівників НАБУ були обшуки", – заявив Сергій Дука.

"О 5:20 співробітники НАБУ перелізли через паркан, спрацювала система, мене охороняє "Альфа". Ніхто не знав, що це НАБУ, лише через годину це з’ясувалося", – сказав Дука, коментуючи перешкоджання слідчим діям.

Сергій "Акім" Дука в суді

Дука пояснив, що спрацювала система охорони "Периметр", а вимкнути її міг наказати лише голова СБУ. Генерал заявив, що не впливає на "Альфу". Він також висловив готовність сприяти слідству, зазначив, що служить 26 років, від початку війни не виїжджав за кордон і не збирається тікати.

Прокурор САП просив призначити заставу в розмірі 100 млн грн. Дука відповів, що не зможе сплатити таку суму, і припустив, що банки не пропускатимуть кошти на його заставу.

Суть "Карфагену" та арешт іншого фігуранта

НАБУ повідомило, що разом із САП викрило злочинну організацію, яка систематично надавала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. За версією слідства, організацію створив неодноразово засуджений громадянин. До її складу входило щонайменше 12 осіб, серед них – посадовці СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та представники кримінального середовища.

За версією слідства, під прикриттям правоохоронців працювали колцентри, які ошукували українців та іноземців, продавали наркотики, незаконно виготовляли контрафактні цигарки й підроблену іноземну валюту. Учасникам організації також закидають сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень.

Іншого фігуранта справи, Олександра "Консультанта" Дем’янчука, ВАКС узяв під варту до 2 січня 2027 року включно, без визначення застави. Дем’янчук – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області. ВАКС не повідомив журналістів про це засідання.

"Відповідно до матеріалів судової справи особі повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, пособництві у катуванні, вчиненому представником держави, а також пособництві у виготовленні та збуті підроблених грошей", – повідомила САП щодо Дем’янчука.