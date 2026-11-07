Кількість постраждалих у Києві зросла, Північний міст закрито. Головне про наслідки балістичного удару (фото і відео)

Ворог завдавав ударів хвилями

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З вечора п'ятниці та вночі 7 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У столиці травмовано п'ятьох людей, серед них дитина.

Оновлено 7:10 П'ятеро постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога, — Кличко. В тому числі 14-річна дитина, двоє поранених госпіталізовані.

Внаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці, а також у роботі систем тепло- та водопостачання в місті.

Внаслідок атаки ворога пошкоджений Північний міст, ступінь пошкоджень досліджують фахівці. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони.

Перші вибухи через балістику у столиці пролунали близько 22:55 6 листопада. Друга хвиля вибухів була близько 1:10: як повідомив мер столиці Віталій Кличко ворог атакував балістикою обʼєкти інфраструктури у передмісті Києва.

Невдовзі Кличко написав, що внаслідок ворожого удару у Соломʼянському районі сталося влучання уламків у 5-поверхневий житловий будинок. Крім того, за іншою адресою в 5-поверховому житловому будинку вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон.

У ДСНС розповіли, що внаслідок російської атаки постраждали троє людей, серед них дитина. У Солом’янському районі виникли пожежі та зафіксовано руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі.

Виникло займання. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно загасили пожежі. Фото: ДСНС

Одна з постраждалих локацій. Фото: ДСНС

Руйнування від ворожих ракет. Фото: ДСНС

Пошкоджена будівля. Фото: ДСНС

За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку. Без пожежі, загиблих і постраждалих.

"Ще за трьома адресами вибуховою хвилею вибило вікна в п’ятиповерхових будинках. Одна людина отримала травми. Також зафіксовано руйнування двоповерхової будівлі на території дитячого садка", — пишуть рятувальники.

На іншій локації горіли припаркована вантажівка та нежитлова будівля. За ще двома адресами постраждали двоє людей, серед них дитина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ввечері 6 листопада росіяни атакували мости Запоріжжя. Що відомо та чим особливі переправи через Дніпро.