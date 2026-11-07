Сама ходила пішки під дронами на дачу: як склалася доля бабусі з Краматорська (відео Яна Доброносова)

Як зараз живе героїня відео "Телеграфу"

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У Краматорську кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов знову зустрів Людмилу Павлівну, яка у вересні стала героїнею відео, що розчулило користувачів мережі. Тоді жінка розповідала, як попри небезпеку пішки ходить на дачу в напрямку Дружківки, щоб доглядати за городиною.

Тепер обставини змінилися: Людмила Павлівна разом із близькими вирішила виїхати з міста. Під час зустрічі вона розповіла "Телеграфу", куди планує переїхати та чому залишатися в Краматорську стає дедалі страшніше.

Людмилу Павлівну впізнають на вулицях

Під час зустрічі з Яном Доброносовим жінка розповіла, що місцеві жителі вже впізнають її після відео "Телеграфа".

"О, наша зірка прийшла", — жартують, за її словами, люди. Вони також радіють, що Людмила Павлівна нарешті наважилася виїхати.

Цього разу Людмила Павлівна підтвердила, що більше не планує повертатися на дачу. Напередодні родина займалася зборами та переносила речі — за словами жінки, закінчили аж близько 23:00.

Людмила Павоівна. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Родинка жінки виїжджає з міста. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Водночас ситуація в Краматорську її дедалі більше лякає.

"Тут страшно взагалі знаходитися. На дачі і то не так страшніше було. Я ж казала, що там літає, а сюди прилітає", — розповіла Людмила Павлівна.

За словами жінки, родина планує перебратися на Полтавщину. Там вони вже домовилися орендувати будинок.

Із собою Людмила Павлівна забирає навіть помідори. Каже, що вони ще знадобляться на новому місці — буде що їсти після переїзду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сьогодні виглядає Дружківка під ударами Росії.