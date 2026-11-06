Серед руїн з автоматами: як зараз працюють енергетики у Краматорську (репортаж Яна Доброносова)

Місто всього в понад 9 км від фронту

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Попри надзвичайно складну ситуацію в прифронтовому Краматорську, енергетики продовжують працювати та відновлювати електромережу. Їхню роботу регулярно переривають сигнали повітряної тривоги та атаки FPV-дронів.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у Краматорську та показав, як живе місто зараз. Тут щодня лунає канонада вибухів, ворожі удари руйнують домівки українців та забирають життя.

Втім енергетики продовжують боротися за кожен сантиметр електромережі та докладають колосальних зусиль, аби місцеві отримали світло. Як видно на фото, після чергового удару, яки знищив багатоповерхівку, було пошкоджено й електромережу. Коли безпекова ситуація дозволила, енергетики одразу ж стали до роботи. Однак, окрім обладнання для ремонту, вони мають з собою й автомати.

Як працюють енергетики в Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ці кадри вражають: на тлі руїн люди продовжують боротись за світло та життя. І такі ситуації в Краматорську не рідкість, адже вибухи лунають у місті щодня.

"Так працюють електрики в Краматорську. Мають із собою зброю і час від часу відбиваються від ворожих FPV-дронів", — йдеться у підписі під відео.

Енергетики працють між тривомагами та обстрілами. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зауважимо, що Краматорськ знаходиться всього за понад 9 км від лінії фронту. Місто атакують дронами, ракетами, бомбами. Чимало місцевих виїхало, але є ті, хто залишається. І саме для них продовжують щодня працювати енергетики, відновлюючи понівечену мережу та повертаючи світло у домівки.

Відстань від Краматорська до фронту

Наслідки удару Росії по будинку в Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що Ян Доброносов також показував, як в розпалі осені виглядав Краматорськ. Місто вкрило золото-помаранчевими фарбами, а опале листя приховало чимало наслідків від ударів росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Росія вдарила по вокзалу у Дніпрі. Було влучання у поїзд.