Масована комбінована атака росіян на Київ: перші подробиці (оновлено)

Окупанти використали близько 100 безпілотників та майже два десятки ракет

Російські окупанти в ніч на 4 липня влаштували масовану комбіновану атаку на Київ. Ворог використав для ударів майже сто безпілотників, а також аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети з району Брянська та крилаті ракети "Іскандер-К". Через атаку в столиці дуже багато пожеж, постраждала переважно житлова інфраструктура.

Про наслідки атаки повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, підтвердив мер міста Віталій Кличко. Українські моніторингові канали підрахували кількість засобів повітряного нападу, який використали росіяни:

Не менше 100 ударних безпілотників типу "шахед" та / або дронів-імітаторів;

Дві аеробалістичні ракети "Кинджал";

Від 4 до 10 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23;

Чотири крилаті ракети, попередньо "Іскандер-К".

Внаслідок атаки Київ охоплений пожежами через влучання уламків збитих ракет та безпілотників – вже нараховується понад 40 осередків займань. У КМВА повідомили, що наслідки атак фіксуються на багатьох локаціях у низці районів столиці; під ударами перебували також передмістя столиці – Жуляни, Бровари, Васильків. У КМВА та мерії розповіли про попередні наслідки чергового масштабного теракту росіян:

Солом'янський район : кілька пожеж у житлових будинках, пожежа на даху приватного будинку, пожежа на місці стоянки автомобілів, пожежа на складських приміщеннях та в адміністративній будівлі. Падіння уламків БПЛА біля житлових будинків, на нежитлову забудову та гаражний кооператив.

: кілька пожеж у житлових будинках, пожежа на даху приватного будинку, пожежа на місці стоянки автомобілів, пожежа на складських приміщеннях та в адміністративній будівлі. Падіння уламків БПЛА біля житлових будинків, на нежитлову забудову та гаражний кооператив. Дарницький район : падіння уламків на відкритій території, падіння збитого дрона без детонації.

: падіння уламків на відкритій території, падіння збитого дрона без детонації. Святошинський район : падіння уламків, є постраждалі. Пожежі виникли на території складів та у дворі 16-типоверхового житлового будинку.

: падіння уламків, є постраждалі. Пожежі виникли на території складів та у дворі 16-типоверхового житлового будинку. Голосіївський район : падіння уламків, пошкоджено медичний заклад, без пожежі.

: падіння уламків, пошкоджено медичний заклад, без пожежі. Шевченківський район : падіння уламків, пошкоджено незаселену восьмиповерхівку, пожежа на першому поверсі. Пожежа у приватному секторі.

: падіння уламків, пошкоджено незаселену восьмиповерхівку, пожежа на першому поверсі. Пожежа у приватному секторі. Дніпровський район: уламки впали на житлові будинки та на територію навчального закладу. Обійшлося без пожежі.

"Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння. Країна-терорист Росія наробила лиха. Нічого крім терору і вбивств росіяни не несуть. Це факт. Попередньо внаслідок атаки в столиці постраждало восьмеро людей", – сказано у повідомленні Ткаченка.

Київ затягнуло димом від пожеж

Нагадаємо, що зранку 3 липня Росія вдарила дронами по Полтаві. Вибухи зафіксували біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК). Над містом одразу ж здійнявся потужний стовп диму. Станом на 13:00 відомо, що загинули двоє людей, 11 – поранено. Після атаки також виникла пожежа на території приватного житлового будинку.