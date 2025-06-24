Підлаштували тендер під компанію, яка торгувала з Росією? Учасники торгів скаржаться на "Газмережі"

Вимога була скасована 12 червня, як повідомляється в документації замовника

8 травня 2025 року АТ "Оператор газорозподільних мереж України" оголосив тендер на закупівлю спеціального захисного взуття на суму понад 54 млн грн. Через місяць після старту процедура була скасована — офіційно через "неможливість усунення порушень". Проте аналіз документів і свідчення учасників торгів вказують на іншу причину — спробу адаптувати умови закупівлі під одну конкретну компанію зі слідами зв’язків з Росією.

Як змінювались умови

Після оголошення тендеру "Газорозподільні мережі України" оновили Додаток 1 тендерної документації, який містить алгоритм перевірки учасників закупівель. Зокрема, із комплаєнс-вимог зникла заборона на участь компаній, які з початку повномасштабної війни мали чи мають зв’язки з Росією, Білоруссю, Іраном або іншими державами, що підтримують агресію проти України. Саме ця норма раніше блокувала участь у закупівлях компанії "Таланлегпром".

Після зміни регламенту ТОВ "Таланлегпром" подало пропозиції на всі 6 лотів. За інформацією джерел видання "Подробиці", саме під цю компанію і були зроблені зміни — щоб дозволити їй участь попри проблемну історію.

Протокол про відміну рішення закупівлі

Кому належить "Таланлегпром"

ТОВ "Таланлегпром" — частина групи "Талан" – виробника популярного взуття, яке має попит, зокрема й серед військових, а також постачається до ЗСУ на Нацгвардії. Групу пов’язують з екснардепом Миколою Лавриком – у 2000-х двічі очолював Сумську обласну державну адміністрацію, а також певний час був головою Чернігівської ОДА. У 2014 році став народним депутатом VIII скликання від Блоку Петра Порошенка, проте, згідно з даними ІА "Слово і Діло", не виконав жодної передвиборчої обіцянки. До 2024 року компанія імпортувала комплектуючі з Росії, зокрема від компанії "Спецобувьтрейд" — спеціалізованого виробника спецвзуття, зареєстрованого на сина народного депутата Андрія Лаврика. Власник "Спецобувьтрейду" також був засновником ще однієї взуттєвої компанії у РФ — "А Хилл". Обидві фірми ліквідовані лише у 2023–2024 роках. Офіційним представником групи "Талан" у регіоні досі залишається компанія "Спецобувьторг" у Казахстані.

Микола Лаврик, народний депутат з Сумщини

Із 2017 року "Таланлегпром" перебував у переліку компаній, яким заборонено участь у держзакупівлях, проте попри це регулярно отримував підряди на мільйони гривень. На сайті YouControl зазначено, що "Таланлегпром" має ознаки ймовірного зв’язку з Росією та/або Білоруссю у минулому. У базі даних імпорту вказано, що з 2014 по 2022 рік ТОВ "Таланлегпром" та ТОВ "Таланпром" постачали продукцію до РФ на загальну суму 36,6 млн доларів.

Андрій Лаврик (зліва) з європейськими партнерами компанії W.L. Gore & Associates

Назва "Таланпром" з’являлася і в кримінальних розслідуваннях. За даними поліції Києва, посадовці прикордонної служби та Міноборони з 2018 по 2021 рік сприяли укладенню угод з "Таланпромом" на понад 60 млн грн — попри те, що продукція мала ознаки низької якості та була закуплена за завищеними цінами.

Чому скасували тендер

Офіційна причина скасування тендеру — "неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель". Учасниця закупівель, директор компанії "Валтекс" Анна Жилко, пояснила "Телеграфу", що процедуру згорнули після того, як стало зрозуміло: один із учасників, компанія "Таланпром", яка подала одну з найнижчих цінових пропозицій, не пройде перевірку через положення "Стопінформації".

"Суть в тому, що вони не змогли їх акцептувати. Відповідно, скасували повністю закупівлю. "Таланпром" вів свою діяльність в Росії до 2024 року. Тобто, замовник змінив регламент, фактично розчистив дорогу компанії, у якої є зв’язки з Російською Федерацією", – повідомила Анна. Її компанія вже написала скаргу та наразі очікує її розгляду.

Разом з тим, варто зазначити, що в тендерній документації, яку подавала компанія "Таланпром" є довідка про відсутність зв’язків з РФ, отримана 9 травня 2025 року, в якій вказується, що компанія підтвердила відсутність юридичних чи ділових відносин не лише з Росією, а й з Республікою Білорусь та Іраном.

Довідка "Таланпром" про відсутність зв'язків з РФ

АТ "Оператор газорозподільних мереж України", відомий як "Газмережі", — це акціонерне товариство, що відповідає за експлуатацію газорозподільної інфраструктури по всій країні. Раніше ці функції виконували обласні газові компанії, однак із реформою ринку природного газу вони були передані в управління компанії, яка наразі входить до структури Групи "Нафтогаз".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що національний комплекс "Експоцентр України" планує витратити майже 22,6 мільйона гривень на благоустрій та озеленення своєї території — відповідний тендер вже оголошено.