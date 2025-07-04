ЗМІ повідомили про обшуки в Резнікова: що за привід і чи вилучили щось (фото)

Обшуки, ймовірно, застали ексміністра зненацька — попереджень не було

У четвер, 3 липня, детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в ексміністра оборони Олексія Резнікова. Раніше ім'я посадовця вже фігурувало в справі про закупівлю харчів для української армії за завищеними цінами.

Про це повідомили джерела "ZN.UA" в правоохоронних органах.

За попередніми даними, слідчі дії проводилися в межах розслідування кримінального провадження щодо постачання продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Водночас ще у квітні представники НАБУ заявляли, що Резніков не мав статусу підозрюваного в цій справі, хоча досудове слідство тривало й продовжує тривати.

Судячи з перебігу обшуків, ексміністр не був попереджений про заплановані дії правоохоронців. У ході огляду детективи вилучили один із телефонів, який, за наявною інформацією, не був офіційно задекларований, а також низку документів, що мають важливе значення для слідства. У Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі утримуються від коментарів з цього приводу.

Водночас, за даними "РБК-Україна", обшуки проходили в Резнікова не 4 липня, а раніше. "Жодних документів не знаходили і не вилучали. І "лівих телефонів" теж", — зазначило джерело видання.

Що відомо

2 квітня НАБУ повідомило про виявлення факту розкрадання понад 733 мільйонів гривень у процесі закупівель харчових продуктів для української армії. Крім того, виявлено спробу розтрати ще 788 мільйонів гривень. Напередодні цієї заяви джерела "ZN.UA" інформували про оголошення підозр фігурантам гучної справи щодо "яєць по 17 гривень" та інших контрактів на постачання їжі для військовослужбовців. Серед осіб, які фігурують у матеріалах справи, — постачальниця продовольства Тетяна Глиняна, кілька керівників комерційних структур, а також колишній очільник Департаменту військового забезпечення Міноборони Богдан Хмельницький.

Наступного дня після заяви НАБУ керівник Першого головного підрозділу детективів Олександр Абакумов публічно заявив, що Олексій Резніков не є підозрюваним. Водночас, за даними журналістів, слідчі вже аналізували можливу причетність Резнікова та його ексзаступника В'ячеслава Шаповалова.

Розслідування Бюро розпочалося після публікації в січні 2023 року матеріалу "ZN.UA" про закупівлю Міноборони яєць по 17 гривень за штуку. Раніше фігурантів документували інші правоохоронці, однак після відкриття провадження НАБУ витребувало справу та задокументувало дії посадовців і постачальників.

Розслідування викликало резонанс, адже йшлося про контракт на 13 мільярдів гривень із фірмою зі статутним капіталом 1000 грн — фактично, "прокладкою" під час війни.

За даними джерел, у період скандалу підрозділи Міноборони з антикорупційної роботи та аудиту перебували під контролем посадовця Замлинського.

У січні 2023-го з посад звільнили заступника міністра Шаповалова та очільника речового забезпечення ЗСУ Хмельницького. Обом згодом оголосили підозри в розтраті та перешкоджанні діяльності ЗСУ (ст. 191 ч. 5, ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 1 ККУ). Ці звинувачення стосуються не яєць, а закупівлі неякісних бронежилетів. Справу передано до суду.