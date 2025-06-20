В Києві хочуть витратити десятки мільйонів на озеленення ВДНГ під час війни (деталі тендеру)

У підрядника буде 5 місяців, щоб виконати всі роботи

Національний комплекс "Експоцентр України" оголосив тендер на проведення робіт з благоустрою та озеленення своєї території. На ці цілі передбачено майже 22,6 млн гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель "Prozorro". Аукціон відбудеться 30 червня.

Замовником виступає безпосередньо Національний комплекс ВДНГ. Всі роботи мають бути виконані протягом 5 місяців після підписання договору, але не пізніше 31 липня 2026 року.

Тендер

У планах — земляні роботи, прокладання системи автоматичного поливу, посадка рослин, улаштування покриттів і мощення, а також облаштування садово-паркової зони. Місце проведення робіт – проспект Академіка Глушкова, 1.

Нагадуємо, що КП "Київтеплоенерго" оголосило масштабний тендер на закупівлю форменого захисного одягу для своїх співробітників. На закупівлю курток, штанів та жилеток виділять понад 11 мільйонів гривень.

Купівля розділена на два лоти. Перший охоплює придбання комплектів одягу для захисту від холоду, механічних впливів та виробничих забруднень. Серед них костюми з бавовняних тканин, утеплені зварювальні костюми з вогнестійкою обробкою, а також куртки для інженерно-технічного персоналу.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна за 2 мільярди збудує новий КПП на кордоні. Роботи хочуть закінчити до кінця 2028 року.