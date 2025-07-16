Річкові судна Києва на паузі: що з ними сталося після початку великої війни

Закордонним операторам судна не передавали

З початку повномасштабної війни в Україні з причалів Київського річкового вокзалу зникли пасажирські судна, які виконували місцеві прогулянкові рейси по Дніпру та Київському водосховищу, а також судна типу "річка-море", які могли виходити до Чорного моря.

"Телеграф" звернувся до державного підприємства "Адміністрація річкових портів", щоб дізнатися про долю цих суден. Ми поцікавилися, чи відведено ці судна до Гавані біля Рибальського острова, чи виведено їх у безпечніші порти України, чи передано в управління закордонним операторам і чи є ще в Києві судна, які виконують прогулянкові рейси по Дніпру та Київському водосховищу.

У відповіді йдеться, що станом на 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабної війни в Україні, біля причалів підприємства, що розташовані у Києві, не було пришвартованих суден.

Крім того, "Адміністрація річкових портів" не передавала судна, що перебувають на балансі підприємства, в управління закордонним операторам.

Також у відповіді зазначено, що станом на 15 липня 2025 року судна, які перебувають на балансі підприємства, не виконують прогулянкових рейсів по річці Дніпро та Київському водосховищу.

При цьому де саме зараз знаходяться судна, не було повідомлено. Однак у документі зазначили, що наразі судна не можуть виконувати прогулянкові рейси.

До "Адміністрації річкових портів" відповіли щодо суден

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як раніше виглядав річковий порт у Києві. Варто зазначити, що ще до появи залізниць та автомагістралей саме водою до міста прибували вантажі та пасажири.