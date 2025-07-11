Посеред Києва знайшли "гетто для кондиціонерів" — таке побачиш не щодня (відео)

Деякі українці вважають рішення забудовника цілком логічним

Під час прогулянки в Києві, на Оболоні, чоловік звернув увагу на незвичне архітектурне рішення однієї з новобудов — на кожному поверсі, на кожному загальному балконі розміщено по кілька зовнішніх блоків кондиціонерів. Його реакція була доволі емоційною: він додав, що вперше бачить подібне.

Таке відео опублікували в місцевому Telegram-каналі.

Здивування українця швидко обговорили в соцмережах. Деякі користувачі наголосили, що це — часта практика в новобудовах і що так виглядає охайніше. "Краще так, ніж по всьому фасаду", — зазначив один. Інший підтримав таку думку.

Що пишуть під відео

Багато користувачів стали на захист рішення забудовника. Один пояснив: "Це — не балкони, а спеціальні секції між поверхами, де й передбачено установку кондиціонерів". Інший додав: "При будівництві заклали траси на загальний балкон — краще, ніж хаотично під вікнами соплі висять".

Що пишуть під відео

Водночас були й критичні зауваження. Один користувач зауважив, що скупчення зовнішніх блоків поруч — не найкраще з погляду ефективності: "Усі ці зовнішні блоки будуть гріти один одного, і це — неефективно".

Інший додав: "Ідея непогана, але в кого вікна близько до загального балкону — будуть страждати від зайвого шуму й надмірного тепла за вікном влітку".

Що пишуть під відео

Дехто іронізував: "Тепер зрозуміло, кого винити у відключеннях електрики цього літа". Один українець зазначив, що було б краще одразу передбачити централізовану систему кондиціонування, однак і таке технічне рішення виглядає впорядковано — "краще, ніж у 90% будинків".

Що пишуть під відео

Попри різні думки, більшість погодилася, що це — компромісне, але практичне рішення для багатоповерхового будинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціни на новобудови в Києві можуть різко зрости.