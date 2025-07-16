Речные суда Киева на паузе: что с ними случилось после начала большой войны

Зарубежным операторам суда не передавали

С начала полномасштабной войны в Украине с причалов Киевского речного вокзала исчезли пассажирские суда, выполнявшие местные прогулочные рейсы по Днепру и Киевскому водохранилищу, а также суда типа "река-море", которые могли выходить в Черное море.

"Телеграф" обратился к государственному предприятию "Администрация речных портов", чтобы узнать судьбу этих судов. Мы поинтересовались, отведены ли эти суда в Гавань у Рыбацкого острова, выведены ли они в более безопасные порты Украины, переданы ли в управление зарубежным операторам и есть ли еще в Киеве суда, выполняющие прогулочные рейсы по Днепру и Киевскому водохранилищу.

В ответе говорится, что по состоянию на 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабной войны в Украине, возле причалов предприятия, которые расположены в Киеве, не было пришвартованных суден.

Кроме того, "Администрация речных портов" не передавала судна, которые находится на балансе предприятия, в управление зарубежным операторам.

Также в ответе указано, что по состоянию на 15 июля 2025 года судна, которые находятся на балансе предприятия, не выполняют прогулочные рейсы о реке Днепр и Киевскому водохранилищу.

При этом, где именно сейчас находятся судна, не было сообщено. Однако в документе отметили, что сейчас суда не могут выполнять прогулочные рейсы.

В "Администрация речных портов" ответили насчет судов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как раньше выглядел речной порт в Киеве. Стоит отметить, что еще до появления железных дорог и автомагистралей именно по воде в город прибывали грузы и пассажиры.