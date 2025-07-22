"Шанс влучити туди був майже нульовим": російський удар зруйнував квартиру дружини нардепа (фото)

У квартирі під час прильоту нікого не було

Російські окупанти під час обстрілу Києва знищили квартиру дружини народного депутата Андрія Жупаніна Богдани. Жінка повідомила, що в ніч атаки в будинку була лише її мати, проте вона спустилася в укриття відразу після оголошення тривоги.

Про це Богдана Жупаніна повідомила у своєму Instagram. Вона зазначила, що їй довелося розбирати залишки своєї квартири на дев’ятому місяці вагітності.

"Здавалося б, другий поверх, внутрішній двір — шанс, що туди щось влучить, майже нульовий. Але саме той один на тисячу сьогодні трапився. Її свідоме рішення — ховатися — врятувало їй життя. Будь ласка, не випробовуйте долю. Спускайтеся в укриття. Це може врятувати і вас", — написала вона.

Варто зазначити, що родина Жупаніної вже постраждала від рук російських окупантів. 2022 року загинув її батько, який влився до лав Сил оборони України у перші дні повномасштабної війни.

У декларації нардепа зазначено, що його дружина придбала цю квартиру у 2018 році. Сам він свого житла не має і проживає на орендованій квартирі в Києві.

Як повідомлялося раніше, під час масового удару по Києву знову зазнала пошкоджень станція метрополітену "Лук’янівська", розташована в Шевченківському районі столиці. У тому ж районі знаходиться будівля, в якій розташована зруйнована квартира Жупаніної.