"Шанс попасть туда был почти нулевым": российский удар разрушил квартиру жены нардепа (фото)

В квартире во время прилета никого не было

Российские оккупанты во время обстрела Киева уничтожили квартиру жены народного депутата Андрея Жупанина Богданы. Женщина сообщила, что в ночь атаки в доме находилась лишь ее мать, однако она спустилась в укрытие сразу после объявления тревоги.

Об этом Богдана Жупанина сообщила в своем Instagram. Она отметила, что ей пришлось разбирать остатки своей квартиры будучи на девятом месяце беременности.

"Казалось бы, второй этаж, внутренний двор — шанс, что туда попадет что-то, почти нулевой. Но именно тот один на тысячу сегодня случился. Ее сознательное решение – прятаться – спасло ей жизнь. Пожалуйста, не испытывайте судьбу. Спускайтесь в укрытие. Это может спасти вас", — написала она.

Стоит отметить, что семья Жупаниной уже пострадала от рук российских оккупантов. В 2022 году погиб ее отец, который влился в ряды Сил обороны Украины в первые дни полномасштабной войны.

В декларации нардепа указано, что его жена приобрела эту квартиру в 2018 году. Сам он своего жилья не имеет и проживает на съемной квартире в Киеве.

Как сообщалось ранее, во время массового удара по Киеву снова получила повреждения станция метрополитена "Лукьяновская", расположенная в Шевченковском районе столицы. В том же районе находится здание, в котором расположена разрушенная квартира Жупаниной.