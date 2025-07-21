Київ під ударом безпілотників та ракет: влада розповіла перші подробиці про наслідки (відео)

Серед іншого росіяни пошкодили вхід до однієї зі станцій метро

Російські окупанти вночі 21 липня влаштували комбіновану атаку на Київ. Окрім великої кількості БПЛА, вони атакували столицю крилатими ракетами, також в районі Ірпеня впала ракета Х-47М2 "Кинджал". Внаслідок атаки ворога є пошкодження житла та інфраструктури, одна людина загинула.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Інформацію також підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Що відомо про наслідки ворожої атаки:

Дарницький район : виклик медиків, постраждалих немає. Зафіксовано кілька пожеж. Загоряння сталося в тому числі на даху нежитлового приміщення та багатоповерхового будинку. Окрім цього, загорівся супермаркет.

: виклик медиків, постраждалих немає. Зафіксовано кілька пожеж. Загоряння сталося в тому числі на даху нежитлового приміщення та багатоповерхового будинку. Окрім цього, загорівся супермаркет. Дніпровський район : виклик медиків, постраждалих немає. Зафіксовано кілька пожеж. Спалахнули кіоски (торгові ряди) внаслідок падіння уламків БПЛА, також виникла пожежа на даху житлового будинку та на території дитячого садка.

: виклик медиків, постраждалих немає. Зафіксовано кілька пожеж. Спалахнули кіоски (торгові ряди) внаслідок падіння уламків БПЛА, також виникла пожежа на даху житлового будинку та на території дитячого садка. Шевченківський район : виклик медиків, пожежа у двох житлових будинках — дах та балкони.

: виклик медиків, пожежа у двох житлових будинках — дах та балкони. Солом'янський район: виклик медиків, падіння уламків збитого БПЛА. Пожежа у нежитловій будівлі.

Ткаченко також підтвердив, що росіяни пошкодили вхід до однієї зі станцій метро. Кличко повідомив, що уламки збитого дрона росіян впали біля входу на станцію метро "Лук'янівська", через що спалахнула пожежа. Дим натягнуло у підземку, на станції сталося несильне задимлення.

Внаслідок атаки російських окупантів у столиці є один загиблий. Наявність постраждалих після російського удару уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня, російська армія вчергове здійснила масований ракетно-дроновий обстріл українських міст. За даними Повітряних сил ЗСУ, всього з території Росії та окупованих регіонів України було випущено 400 дронів – 225 з них – "шахеди", решта — безпілотники-імітатори.

Минула ракетна атака по Україні сталася у ніч на 19 липня. Головною мішенню ворога став Павлоград. Ворог вдарив по місту ракетами та безпілотниками, вибух лунав за вибухом. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак назвав минулі ніч та ранок "пекельними" для Павлограда.