Росіяни запустили "Кинджали" по Івано-Франківську: у місті пролунали вибухи (оновлюється)

Відомо, що є постраждалі

У Івано-Франківську пролунали потужні вибухи. Буквально за кілька хвилин до того моніторингові канали повідомляли про швидкісну ціль на місто.

Росіяни завдали комбінованого удару по обласному центру — атакували "шахедами" і ракетами. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, пошкоджена інфраструктура у трьох селах громади, масштаби ушкоджень наразі уточнюються. Марцінків підтвердив, що в одному із сіл є постраждалі, але зауважив, що "в легкому стані".

Мер міста назвав цю атаку "наймасштабнішою з часу повномасштабного вторгнення" та подякував силам протиповітряної оборони і всім, хто долучився до захисту міста.

"Дуже хочу подякувати надзвичайники, медикам, всім, хто зараз надає допомогу", — додав мер, пообіцявши надавати оперативну інформацію через свої канали зв'язку. Він також запевнив, що "місто всім надасть допомогу" і наголосив: "Найголовніше зараз це людські життя".

Івано-Франківськ на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Київ був під ударом безпілотників та ракет. Влада розповіла подробиці про наслідки нічної атаки.