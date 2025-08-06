Киев накрыла непогода. Ветер валит деревья, дождь льет как из ведра (фото и видео)

Сильный ветер валил деревья

Непогода накрыла Киев в среду, 6 августа — в столице прошел ливень с грозой. Кроме того, сильный дождь местами сопровождался градом.

Корреспонденты "Телеграфа" сделали видео непогоды. Также кадры ливня и его последствий публикуют в сети. Кроме обильных осадков на столицу налетел также сильный ветер. Он валил деревья.

Деревья падали прямо на дорогу

Дерево упало на улице Ирпиньской

Синоптики объявили штормовое предупреждение

Отметим, синоптики прогнозировали ненастье. Они объявили штормовое предупреждение для нескольких областей.

06 августа в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.

Почему Киев тонет после каждого ливня

Одна из главных причин регулярных подтоплений в Киеве – критически изношенная и устаревшая дождевая канализация. Об этом говорится в проекте решения о Комплексной целевой программе повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы.

Большинство коллекторов и труб было проложено еще в 1950–1970-х годах. Они рассчитаны на значительно более низкие объемы осадков и менее плотную застройку. Сети часто имеют малый диаметр, трещины или полностью забиты, что существенно снижает их способность отводить воду.

Как рассказывал "Телеграф", во время прошлого потопа в Киеве в сети появились шутки по поводу непогоды. Он был не так давно – 28 июля.