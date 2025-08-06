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Киев накрыла непогода. Ветер валит деревья, дождь льет как из ведра (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Столица снова страдает от стихии Новость обновлена 06 августа 2025, 13:52
Столица снова страдает от стихии. Фото Коллаж "Телеграф"

Сильный ветер валил деревья

Непогода накрыла Киев в среду, 6 августа — в столице прошел ливень с грозой. Кроме того, сильный дождь местами сопровождался градом.

Корреспонденты "Телеграфа" сделали видео непогоды. Также кадры ливня и его последствий публикуют в сети. Кроме обильных осадков на столицу налетел также сильный ветер. Он валил деревья.

Последствия непогоды в Киеве 6.08.2025
Деревья падали прямо на дорогу
Ветер в Киеве валил деревья
Дерево упало на улице Ирпиньской

Синоптики объявили штормовое предупреждение

Отметим, синоптики прогнозировали ненастье. Они объявили штормовое предупреждение для нескольких областей.

06 августа в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.

Почему Киев тонет после каждого ливня

Одна из главных причин регулярных подтоплений в Киеве – критически изношенная и устаревшая дождевая канализация. Об этом говорится в проекте решения о Комплексной целевой программе повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы.

Большинство коллекторов и труб было проложено еще в 1950–1970-х годах. Они рассчитаны на значительно более низкие объемы осадков и менее плотную застройку. Сети часто имеют малый диаметр, трещины или полностью забиты, что существенно снижает их способность отводить воду.

Как рассказывал "Телеграф", во время прошлого потопа в Киеве в сети появились шутки по поводу непогоды. Он был не так давно – 28 июля.

Теги:
#Киев #Ливень #Непогода #Ветер