Киев накрыла непогода. Ветер валит деревья, дождь льет как из ведра (фото и видео)
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Сильный ветер валил деревья
Непогода накрыла Киев в среду, 6 августа — в столице прошел ливень с грозой. Кроме того, сильный дождь местами сопровождался градом.
Корреспонденты "Телеграфа" сделали видео непогоды. Также кадры ливня и его последствий публикуют в сети. Кроме обильных осадков на столицу налетел также сильный ветер. Он валил деревья.
Синоптики объявили штормовое предупреждение
Отметим, синоптики прогнозировали ненастье. Они объявили штормовое предупреждение для нескольких областей.
06 августа в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.
Почему Киев тонет после каждого ливня
Одна из главных причин регулярных подтоплений в Киеве – критически изношенная и устаревшая дождевая канализация. Об этом говорится в проекте решения о Комплексной целевой программе повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы.
Большинство коллекторов и труб было проложено еще в 1950–1970-х годах. Они рассчитаны на значительно более низкие объемы осадков и менее плотную застройку. Сети часто имеют малый диаметр, трещины или полностью забиты, что существенно снижает их способность отводить воду.
Как рассказывал "Телеграф", во время прошлого потопа в Киеве в сети появились шутки по поводу непогоды. Он был не так давно – 28 июля.