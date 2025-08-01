Зливи зіпсували жнива: де в Україні під загрозою якість і кількість врожаю

У липні дощі зупинили жнива та загрожують втратою врожаю, хворобами зерна й погіршенням його якості

Липнева дощова погода суттєво сповільнила збиральну кампанію на Черкащині, попри сформований високий врожай ранніх хлібів. Через затяжні дощі аграрії не можуть швидко та якісно зібрати зерно — і вже зазнають перші збитки.

Про це "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, з 16 липня на території області почалися нерівномірні, але часті дощі, які в окремі дні супроводжувалися грозами, градом і шквалами.

"Погодні умови цього року дали змогу сформувати високий врожай ранніх хлібів, проте не дають можливості швидко та якісно провести збирання збіжжя. Від 16 липня, в області почастішали дощі, які розподілялися по території дуже нерівномірно в часі, навіть у межах одного населеного пункту. У певні дні короткотривалі зливи супроводжувалися грозами, градом і шквалами. Це відповідало критеріям небезпечних метеорологічних явищ різного ступеня небезпечності та спричиняло збитки господарствам", — сказав він.​​​​​​​​​​​​​​​​

За спостереженнями метеостанцій, зливи тривали від 5 до 12 днів залежно від району. Найменше днів з дощем було у Звенигородці — лише 20 мм, а найбільше — в Умані, де зафіксовано 112 мм опадів, що становить понад половину літньої норми.

"Це спричинило нерівномірне зволоження ґрунтів під пізніми сільгоспкультурами по всій області – одні ділянки потерпають від засухи, інші мають оптимальну вологість. Водночас посіви зазнали локальних пошкоджень від злив, граду та шквалів", — додав Постригань.

Він пояснив, що першим наслідком стало затримання збиральної кампанії, що може негативно позначитися на кінцевих показниках валового збору.

"Як відомо, після досягнення повної стиглості врожай зерна на пні залишається без змін протягом 5 діб. Надалі з кожною добою втрачається до 1 % зерна. Перестоювання на корені призводить до істотного підвищення осипання зерна і погіршення його якості. Тривале збирання врожаю сприяє збільшенню пошкодження зерна шкідниками", — зазначив він.

Другий наслідок — підвищення вологості зерна, що автоматично збільшує витрати аграріїв на сушку.

"Адже, умов для швидкого висихання зерна немає – відносна вологість повітря підвищена, а дощі здебільшого випадали з невеликою перервою у 1-3 дні. Значить є можливості враження зерна грибковими хворобами", — пояснив начальник Черкаського Гідрометцентру.

Крім цього, можлива поява пророслого зерна прямо в колосі на нескошених рослинах — що вже фіксують у деяких районах.

"Проростання розпочинається при сумі опадів 20 мм і більше. Фактично ж, за спостереженнями метеостанції Умань, лише за 4 години дощу випало 42 мм, а за 4 доби поспіль — більше місячної норми", — уточнив він.

Також, за словами Постриганя, зменшується вміст клейковини і білка, що своєю чергою знижує хлібопекарські властивості. За ситуації що склалася, найбільші втрати можуть понести господарства південно-західної частини області, де кількість опадів найвища інтенсивність негоди.