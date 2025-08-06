Номінант на улов місяця: у Києві рибалка виловив з озера неприємний сюрприз (відео)
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Здобич відпустили
Рибалки в Україні зазвичай хизуються багатим уловом, а на спінінг чоловіка у Києві потрапила змія. На щастя, неотруйна.
Відео незвичайного улову опубліковано у Telegram-каналі "Рибалка Київ". Уточнюється, що чоловік ловив на спінінг на силіконову приманку на озеру Міністерка (Редькіне) на Оболоні у Києві. На неї "клюнув" вуж, рибалка відпустив його.
Озеро Міністерка вважається однією з найчистіших водойм у Києві
Площа озера 45,1 га, воно утворилося в результаті заповнення водою кар'єру гідронамиву. Озеро Міністерка має витягнуту форму, середня глибина 8-9 метрів, максимальна — 14. В озері водяться різні види риби, зокрема можна зустріти щуку, коропа, плотву, окуня. Раніше ми детально розповідали про озеро Міністерка.
Водяний вуж — нешкідливий для людини, він навіть є корисним
Вуж — це неотруйна змія з родини вужеві (Colubridae). В Україні найпоширеніший звичайний вуж (Natrix natrix), якого також називають водяним вужем, саме він потрапив на гачок рибалки у Києві.
Як виглядає вуж
- Довжина 60-120 см, іноді до 150 см
- Забарвлення сіро-зелене, буре або чорнувате з темними плямами
- Має характерні жовті або помаранчеві плями за головою (у звичайного вужа)
- Круглі зіниці (на відміну від гадюки з вертикальними зіницями)
Вужі живуть поблизу річок, озер, боліт, добре плавають та пірнають. Харчується ця змія жабами, рибою, дрібними гризунами. Зимує в норах, під корінням дерев.
Вуж абсолютно нешкідливий для людини, він не має отруйних залоз. Проте, відчувши загрозу, може шипіти та випускати неприємний запах. Іноді вдає мертвого.
Вужів часто плутають з отруйними зміями. Проте вони не лише цілком безпечні, а навіть корисні — контролюють популяції шкідливих гризунів та комах.
Раніше "Телеграф" розповідав про дивовижний улов українки. Жінці вдалося виловити рибу на 15 кг.