Справжній курорт. Українці жартують через сильний потоп у Києві (відео)

Злива не вщухатиме до вечора, за прогнозами синоптиків

Київ вчергове затопило через сильну зливу, грім якої досить сильно налякав українців. У мережі вже з'являються жарти про залиті водою дороги.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Зазначається, що протягом 28 липня столицю накривають досить сильні опади.

Мам, хочу на море. У нас є море дома

На відео з таким підписом показано, як автобус їде по залитій водою дорозі. При цьому дощ не вщухає і ситуація потроху у столиці стає дедалі гіршою. За прогнозами Гідрометцентру, дощ з грозою триматиметься до кінця дня у Києві та області. По області в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

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Окрім цього внаслідок зливи в одному з ТЦ вода почала лити просто зі стелі. Пабліки радять киянам брати з собою на шопінг гумові чоботи. До слова, на Оболоні від надмірних опадів утворилась величезна калюжа.

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Також у мережі показали відео, як комунальні служби вогонь, який охопив дерево, адже у нього вдарила блискавка. Про те, чи смертельний цей удар для людини, читайте у матеріалі "Кожна багатоповерхівка під загрозою? Чи дійсно блискавка може вбити та чи є небезпека в містах".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Одещині сильний буревій підняв у повітря батут.