Киянам вкотре треба діставати парасольки: коли столицю знову заллє

Серпень у Києві розпочався з тепла та короткочасних дощів

У Києві й надалі зберігатиметься сприятлива погода. За прогнозами синоптиків, місцями можливі лише короткочасні дощі та свіжий вітер.

Температура вдень протягом 7-8 серпня очікується в межах +23…25 градусів, а вночі показники впадуть до +14 градусів, як передали в Українському гідрометеорологічному центрі та Meteofor.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, протягом 7 та 8 серпня очікується мінлива хмарність, а вночі четверга пройдуть дощі. Денна температура у місті коливатиметься в коридорі від +23 до 25 градусів, а нічна — зафіксується біля +14 градусів.

Своєю чергою швидкість вітру не перевищуватиме свіжих 10 м/с.

Коли дощитиме

В Meteofor дали майже схожий прогноз погоди на ці дні. Четвер-п'ятниця принесуть у місто невелику хмарність, а дощі мають пройти вночі 7 серпня. Показники на термометрах вдень підвищаться до +24…25 градусів, а вночі — впадуть до +14…17 градусів.

Водночас найсильніші вітри передбачаються у другій половині четверга — свіжі 8 м/с.

Якою буде температура у місті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека в Україні різко закінчиться. Синоптики поділились прогнозом, коли прийде нестабільна погода.