"Шампанське вистояло": історія киянки після нічного обстрілу стала вірусною (відео)

Після обстрілу Києва користувачі жартують про "друге народження"

Столиця України вкотре пережила жахливу ніч — Київ атакували дронами та ракетами, загинули щонайменше десятеро людей. Один з дронів влетів до будинку геймерки xena1950, влучив у квартиру під її оселею. Вікна вибиті, житло потрощене, але на кухні вціліли пляшки із шампанським.

Відео із вцілілими пляшками стало вірусним у мережі. Їх вже охрестили ледь не черговим символом "незламності" та пропонують святкувати другий день народження.

Користувачі закликали виробника допомогти авторці з ремонтом і тегали в коментарях. Вони радіють, що всі вціліли.

Українці ділились власними історіями вцілілих предметів та відзначили характер жінки. Про всі події вона оповідає дійсно більш-менш спокійним тоном.

Водночас авторка відео наголошує — не все так райдужно. Вони не ходили в укриття, а ховалися у квартирі, вціліти допомогла стіна. В її будинку серйозно постраждалих немає, пише в коментарях.

Шампанське вціліло, моя менталка — ні авторка відео

xena1950 також опублікувала момент самого вибуху, зазначивши, що сподівається — її приклад змусить людей турбуватися про свою безпеку.

Раніше "Телеграф" розповідав про символічні об'єкти, які встояли під час бойових дій та обстрілів. Серед них — "Яйце життя" в Іванкові та півник з Бородянки.