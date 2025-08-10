З нацистським прапором та цигаркою у зубах: працівниця київського суду цікаво відпочила, але "спалилася" (фото)
Одна зі "сторіс" з відпочинку була видалена буквально через п’ять хвилин після публікації у соціальній мережі
Секретар судового засідання Святошинського суду Києва Анастасія Мирзак оскандалилася фотографіями у своїх соціальних мережах.
Про це стало відомо з власних джерел. На сторінці Мирзак в Instagram були опубліковані кілька цікавих stories, які просто не могли залишити без уваги.
На одному із показаних фото дівчина позує в компанії семи молодих людей, сидячи на плечах одного з них. Судячи з обстановки, друзі відпочивали на природі.
Однак пізніше з’явилася інша фотографія, на якій Мирзак позує із цигаркою в зубах і тримає в руках нацистський символ — державний військовий прапор III Рейху.
Довідка: Третій Рейх – це неофіційна назва нацистської Німеччини, яка існувала в період з 1933 по 1945 роки, коли Адольф Гітлер та нацистська партія контролювали країну.
Що цікаво, ця "сторіс" з прапором була видалена буквально через п’ять хвилин після публікації.
Зараз сторінка Мирзак в Instagram закрита і доступна лише для підписників.
На платформі YouControl було опубліковано декларацію Анастасії Мирзак за 2024 рік.
Варто додати, що раніше Мирзак також працювала у Печерському районному суді Києва, а у 2024 році змінила роботу.
