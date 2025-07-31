Дивом вижила: відому ведучу врятувало правило двох стін під час обстрілу Києва (фото, відео)

У помешканні, де вона живе, немає вікон

Росія атакувала Київ в ніч на 31 липня, російські війська завдали комбінованого удару. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав дім ведучої 24 Каналу Катерини Соляр.

Про це повідомляєз посиланням на Катерину Соляр. Її життя врятувало те, що вона спала в коридорі.

В принципі, я жива… Я не знаю поки, чим допомогти, поки трусяться руки, але я норм, – каже Катерина у відео, знятому майже одразу після атаки.

Ведуча також показала фото зі своєї квартири після обстрілу. За її словами, внаслідок вибуху в домі вирвало двері, також на кадрах можна побачити вибиті вікна.

Вибиті вікна у ведучої 24 Каналу. Фото - Катерина Соляр для 24 Каналу

Квартира Катерини Соляр. Фото - Катерина Соляр для 24 каналу

"Поруч біля мене стояла Стрітенська свічка, можливо це саме вона… Передана мені зі Львова", — додала Катерина Соляр.

Комбінований обстріл Києва 31 липня

Зауважимо, що у ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Спочатку росіяни запустили по Києву "шахеди", близько 4 ранку атакували балістичні ракети. Зафіксовані влучання в житлову забудову.

Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 31 липня противник атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет). Основний напрямок удару – столиця України, м.Київ.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

- 288 ударних БпЛА;

- 3 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах. Деталі атаки, фото та відео — дивіться у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.