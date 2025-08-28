"Шампанское выстояло": история киевлянки после ночных обстрелов стала вирусной (видео)

После обстрела Киева пользователи шутят о "втором рождении"

Столица Украины пережила ужасную ночь — Киев атаковали дронами и ракетами, погибли по меньшей мере десять человек. Один из дронов влетел в дом геймерки xena1950, попал в квартиру под ее домом. Окна выбиты, жилье разбито, но на кухне уцелели бутылки с шампанским.

Видео с уцелевшими бутылками стало вирусным в сети. Их уже окрестили чуть ли не очередным символом "несокрушимости" и предлагают праздновать второй день рождения.

Пользователи призвали производителя помочь автору с ремонтом и тегали в комментариях. Они радуются, что все уцелели.

Украинцы делились собственными историями уцелевших предметов и отметили характер женщины. Обо всех событиях она повествует действительно более или менее спокойным тоном.

В то же время автор видео подчеркивает — не все так радужно. Они не ходили в укрытие, а прятались в квартире, уцелеть помогла стена. В ее доме серьезно пострадавших нет, пишет в комментариях.

Шампанское уцелело, моя менталка — нет автор видео

xena1950 также опубликовала момент самого взрыва, отметив, что надеется, что ее пример заставит людей беспокоиться о своей безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о символических объектах, устоявших во время боевых действий и обстрелов. Среди них — "Яйцо жизни" в Иванкове и петушок из Бородянки.