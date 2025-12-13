Планові відключення для всіх? На концерті Макса Барських стався дивний "перфоменс" (відео)

Повна темрява тривала щонайменше 40 хвилин

Під час концерту українського артиста Макса Барських в Києві вимкнули світло. Палац спорту раптово погас після того, як музикант заспівав чотири пісні.

Відповідне відео вже поширюють у мережі. Зауважимо, що наразі Барських не коментував цей випадок.

На опублікованому відео видно, що під час відключення вся сцена та Палац спорту повністю залишились без світла. Працювало всього кілька прожекторів та ліхтарі відвідувачів.

За словами очевидців, концерт перевали майже на годину. Але потім світло у Палаці спорту дали. До слова, артист з гумором підійшов до ситуації та зазначив, що у людей з'явилась можливість перекусити та випити чогось зігріваючого.

Користувачі у мережі були здивовані таким відключенням, але чимало українців жартувало:

Хай співає і без світла.

Подруга ночь? Перфоманс.

Організація концерту Макса Барських: заспівав 4 пісні і о 19:20 пішов. Чи то світло вимкнули, чи що відбувається ніхто не розуміє, але зараз 20:20 концерту немає.

Українці вже діляться в мережі відео з концерту Макса Барських, який продовжився після раптового відключення:

Макс Барських вийшов! Світло вже дали! Питає, чи був час нажертись.

