Плановые отключения для всех? На концерте Макса Барских произошел странный "перфоменс" (видео)
Полная тьма длилась не менее 40 минут
Во время концерта украинского артиста Макса Барских в Киеве выключили свет. Дворец спорта внезапно погас после того, как музыкант спел четыре песни.
Соответствующее видео уже распространяется в сети. Заметим, что Барских пока не комментировал этот случай.
На опубликованном видео видно, что при отключении вся сцена и Дворец спорта полностью остались без света. Работало всего несколько прожекторов и фонари посетителей.
По словам очевидцев, концерт перевалили почти на час. Но потом свет во Дворце спорта дали. К слову, артист с юмором подошел к ситуации и отметил, что у людей появилась возможность перекусить и выпить чего согревающего.
Пользователи в сети были удивлены таким отключением, но многие украинцы шутили:
- Пусть поет и без света.
- Подруга ночью? Перформанс.
- Организация концерта Макса Барских: спел 4 песни и в 19:20 ушел. То ли свет выключили, то ли что-то случилось, никто не понял, но сейчас 20:20 концерта нет.
Украинцы уже делятся в сети видео с концерта Макса Барских, который продолжился после внезапного отключения:
- Макс Барских вышел! Свет уже дали! Спрашивает, было ли время нажраться.
