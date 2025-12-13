Плановые отключения для всех? На концерте Макса Барских произошел странный "перфоменс" (видео)

Полная тьма длилась не менее 40 минут

Во время концерта украинского артиста Макса Барских в Киеве выключили свет. Дворец спорта внезапно погас после того, как музыкант спел четыре песни.

Соответствующее видео уже распространяется в сети. Заметим, что Барских пока не комментировал этот случай.

На опубликованном видео видно, что при отключении вся сцена и Дворец спорта полностью остались без света. Работало всего несколько прожекторов и фонари посетителей.

По словам очевидцев, концерт перевалили почти на час. Но потом свет во Дворце спорта дали. К слову, артист с юмором подошел к ситуации и отметил, что у людей появилась возможность перекусить и выпить чего согревающего.

Пользователи в сети были удивлены таким отключением, но многие украинцы шутили:

Пусть поет и без света.

Подруга ночью? Перформанс.

Организация концерта Макса Барских: спел 4 песни и в 19:20 ушел. То ли свет выключили, то ли что-то случилось, никто не понял, но сейчас 20:20 концерта нет.

Украинцы уже делятся в сети видео с концерта Макса Барских, который продолжился после внезапного отключения:

Макс Барских вышел! Свет уже дали! Спрашивает, было ли время нажраться.

