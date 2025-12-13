Диво світла: що символізує Ханука і як її святкують

Традиція святкування Хануки тісно пов'язана надважливими подіями в історії єврейського народу

Кожного року євреї по всьому світу відзначають Хануку. Багато хто чув цю назву, проте, що вона символізує і як святкувати це свято мало хто знає.

"Телеграф" розповідає про традиції, історію та значення цього свята. Одним з символів свята є ханукія, що стала символом перемоги світла над темрявою.

Історія свята

У 164 році до н.е. землі Ізраїлю були окуповані імперією Селевкідів. Імператор Антіох Епіфан нав’язував юдеям вірування греків, забороняв читати Тору та пограбував Храмову скарбницю. Повстання, що почалось через ці обставини, тривало близько трьох років, і закінчилось перемогою єврейського народу.

Барельеф повстання Маковеїв

Після вигнання окупантів, юдеї пішли на Храмову гору, щоб відновити свій зруйнований храм, але виявили, що там лишився лише один глечик з олією для менори. Її могло вистачити лише на 1 день, але коли запалили менору, світло від вогню трималось цілих вісім. Цього часу було достатньо, щоб очистити храм від ідолів і підготувати нову кошерну олію. Саме тому Хануку також називають святом свічок та відзначають протягом восьми днів — стільки ж, скільки, за легендою, горіла менора.

Коли Ханука у 2025 році

Дата свята не фіксована. Вона обчислюється за місячно-сонячним календарем. Святкують Хануку протягом восьми днів і ночей. Цього року Ханука відзначатиметься з вечора неділі, 14 грудня, до вечора понеділка, 22 грудня.

Дитина дивиться на ханукію

Яке значення має Ханука

Ханука символізує перемогу світла над темрявою, віри і духовної стійкості над гнобленням. На честь Божого заступництва традиційно запалюють ханукію. Це світильник, який схожий на менору, в якої сім свічників, а в ханукії їх налічується дев'ять. Вісім з них є символом днів, протягом яких горіла менора в Єрусалимському храмі. А дев'ята, яка називається шамаш, працює як допоміжна. Саме від неї підпалюють сусідні свічки.

Ханукія

Протягом усього святкування щодня запалюють по свічці. Сам світильник зазвичай ставлять на підвіконня, на знак світла та надії.

Як святкувати Хануку

Запалювання менори. Головний ритуал Хануки полягає у запалюванні менори, яка має дев’ять свічників: вісім для кожного вечора та один для шамаша, або допоміжної свічки. Щовечора додається ще одна свічка, починаючи з однієї в перший вечір і запалюючи всі вісім до останнього вечора. Це особливий акт, який показує зростання світла свята і нагадує людям про диво.

Запалювання свічок на Хануку. Фото Getty Images

Благословення. У перший вечір Хануки читаються три благословення: одне для освячення міцви (заповіді) запалювання свічок, одне для дива Хануки та Шегехеяну, що дякує Богу за те, що дожив до цього моменту. В інші вечори вимовляються лише перші два благословення.

Традиційна вечеря. Основними є смажені страви, оскільки вони символізують олію, що створила диво.

Святковий стіл. Фото DepositPhotos

Гра в дрейдл. Дрейдл — це чотиригранна дзиґа з єврейськими літерами, що означають "Там сталося велике диво". Грають у дрейдл, використовуючи шоколадні монети (гелт) як фішки.

Дарування подарунків. Це відносно нова традиція яка набула популярності під впливом Заходу.

Співи. Родини співають ханукальні пісні після запалювання свічок менори.

Традиції святкування Хануки. Фото Freepik

Громадські святкування. Громади часто проводять публічні запалювання менори та інші заходи, щоб відсвяткувати Хануку на публіці.

Ханукія. Фото RDNE Stock project

