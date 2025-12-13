Втопив в дитинстві кота, уникав жінок і став героєм аніме: 10 фактів про Миколу Гоголя

Талановитий українець налякав своїми містичними історіями всю імперію

Талановитого письменника з України Миколу Гоголя протягом усього життя переслідувала містика, а його моторошні твори про нечисть змушують читачів здригатися навіть зараз.

"Телеграф" зібрав добірку з 10 цікавих фактів про письменника.

Факт 1. Нащадок гетьмана

Микола Гоголь походить з козацького роду. Предком письменника по материнській лінії був Остап Гоголь, наказний гетьман українського Правобережжя. Також Микола Гоголь був пов'язаний з родинами Дорошенків та Скоропадських через свою бабусю по батьковій лінії Тетяну Лизогуб.

Остап Гоголь

Дитячі та юнацькі роки Гоголя пройшли у місцях, що мали особливу історичну та містичну ауру. У Великих Сорочинцях та Диканьці з покоління в покоління передавалися родинні легенди про славних предків-козаків, їхні подвиги та волелюбний дух.

Факт 2. Містика навколо появи на світ

Мати письменника Марія Косяровська вийшла заміж у 14-річному віці за удвічі старшого Василя Гоголя-Яновського. Родину відразу почали переслідувати трагедії: чотири рази в неї ставались викидні, двоє дітей народились мертвими.

Запис про народження Миколи Гоголя

Марія була побожною людиною та молилася про здорового малюка. Під час вагітності мати пообіцяла назвати сина Миколою на честь святого, якщо дитина народиться живою.

Факт 3. Гоголь і коти

У віці п’яти років хлопець зіткнувся зі страхом. Винуватицею переляку стала чорна кішка, що підкралася до нього в сутінках. Тварина нажахала Миколу настільки, що він кішку втопив у ставку і потім все життя бачив її у кошмарах. Результатом стало те, що усі коти у повістях Гоголя зловісні:

Кіт

"Травнева ніч, або Утоплена" — там з’являється відьма, що уночі перетворюється на кішку і намагається видряпати дівчині очі. Відбувається битва не на жарт — дівчина вдаряє кішку шаблею.

"Вечори на хуторі біля Диканьки". Відьма Солоха у діалогах місцевих перетворювалася на чорну кішку й перебігала дорогу.

"Старосвітські поміщики" — сіра кішка Пульхиреї Іванівни перетворилася на моторошну провісницю смерті.

Психотерапевти назвали б це дитячою травмою, але Гоголь жив у часи, коли такого не було і навіть безпліддя лікували молитвою. У Гоголя було багато фобій: він боявся грози, мав патофобію (страх хвороб), страх бути похованим живцем.

Факт 4. Гоголь і нечиста сила

На котах тема нечисті у життя Гоголя не вичерпується. Хтось може назвати це багатою уявою та непересічною фантазією, а хтось може справді почати вірити у потойбічне. Ще у дитинстві він цікавився всім містичним і вірив у віщі сни та пророцтва.

У 1835 році виходить повість Гоголя "Вій". Головному персонажу, бурсаку Хомі, належить зіткнутися з небаченими істотами, церковними обрядами і чаклункою, що літає в труні.

Факт 5. Гоголь і жінки

Письменник за все своє життя так і не одружився, не написав жодного любовного листа та не згадував дівчат у щоденнику.

Ба більше — жінки були небажаними гостями у його будинку. Він навіть якось запросив "батюшку" освятити кімнату після того, як там зупинялася гостя.

Анна Вилегорська, яка відмовила Гоголю

Однак після смерті близького друга Йосипа Вилегорського письменник через посередника зробив пропозицію його сестрі Анні Вилегорській. Та відмовилася.

Факт 6. Міфи про смерть

За 7 років до смерті Гоголь написав заповіт, де попереджав, що ховати його слід лише за наявності явних ознак розкладання тіла. Він це пов’язував з хворобою, під час якої переживав моменти паралічу, коли у Гоголя був дуже слабкий пульс.

Це дало привід для містичних спекуляцій. Чутки про жахливу смерть письменника, мовляв, його нібито поховали живцем, не вщухають і досі. Через 79 років після смерті письменника могилу відкрили — у труні нібито знайшли скелет черепом, поверненим набік. Ці чутки породили переконання, що Гоголь загинув під землею жахливою смертю.

Однак скульптор, який робив йому посмертну маску, розповідав, що на обличчі покійного чітко простежувалися посмертні зміни та почалося розкладання тканин.

Факт 7. Гоголь і творчість

Був дуже самокритичним. Викупив всі доступні екземпляри свого першого невдалого твору "Ганц Кюхельгартен" і спалив. Утік з прем’єри "Ревізора", бо глядачі в фіналі сміялися, а мали б, за задумом автора, плакати від духовного очищення. Незадовго до смерті спалив другий том "Мертвих душ".

Українські видання творів Гоголя

Факт 8. Гоголь і Україна

У юному віці письменник переїхав до столиці Російської імперії, де будував свою кар’єру та писав твори російською (за що зайняв місце у списку російських письменників). Проте значне місце у його творчості займає Україна: він яскраво описує різдвяні традиції, козацтво ("Тарас Бульба"), український епос ("Зачароване місце"), кухню та фольклор. За ці неймовірно яскраві описи він здобув любов українців.

У Ніжині, де Гоголь свого часу вчився у гімназії, 4 вересня 1881 відкрили перший пам’ятник цьому письменнику. Він є першим пам’ятником письменнику не лише в Україні, а й в тодішні Російській імперії.

Відкриття пам’ятника Гоголю у Ніжині

Факт 9. Гоголь і гроші

Опис майна Гоголя після смерті показав, що у нього залишилося особистих речей на суму 43 рублі 88 копійок. Його речі були обносками та свідчили про байдужість до зовнішнього вигляду в останні місяці життя. Водночас він передав понад дві тисячі рублів на благодійні цілі нужденним студентам Московського університету.

Факт 10. Популярний серед підлітків

Підлітки, які люблять японські аніме й комікси манґа, знають трохи іншого Гоголя — супергероя "Bungō Stray Dogs". Так сталося, що його образ переосмислили. Письменник має суперсилу "Шинель" (перегукується із повістю) та може переміщати об'єкти у радіусі близько 30 метрів. Гоголь зазвичай використовує "Шинель" для телепортації.

Сучасний Гоголь виглядає так

Проте персонаж має свої сюрпризи — Гоголь є вбивцею, членом організації "Смерть небожителів", має ексцентричний характер і не менш яскраве вбрання. Автором манґи є Асаґірі Кафка, проілюстровав її Харукава Санґо. Аніме-адаптація була розділена на дві частини.

